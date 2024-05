Alian Collazo: un joven político cubanoamericano candidato a representante estatal

Alian Collazo se ha destacado por su compromiso en denunciar la situación en Cuba y abogar por la libertad de su país natal. A pesar de su juventud, siempre tuvo claro que esta sería su meta, motivado por el hecho de que casi no logra llegar a Estados Unidos cuando abandonó Cuba.

Collazo, candidato a representante estatal del Distrito 115, expresa su deseo de retribuir a la comunidad que lo acogió, destacando su gratitud hacia su madre y su familia por haberlo traído a este país. Para él, vivir el sueño americano significa también aspirar a ocupar un puesto de representación estatal.

Mientras recorre el distrito, Collazo busca convencer a los votantes registrados, destacando su experiencia como jefe de personal de la senadora estatal Alexis Calatayud. Durante su tiempo en Tallahassee, colaboró en importantes reformas, como la de vivienda asequible y el cuidado de la salud infantil, además de abogar por más fondos para escuelas, salud y seguridad pública.

Con apenas ocho años, Collazo llegó a Estados Unidos junto a su madre. Reconoce la importancia de la comunidad en acoger a personas de todo el mundo y brindarles oportunidades que no hubieran tenido en sus países de origen, como la posibilidad de postularse para un cargo público. Destaca las limitaciones que enfrentaría en Cuba por expresarse abiertamente, contrastando con la libertad que disfruta en Estados Unidos.

Sin embargo, su camino hacia la representación estatal no está exento de desafíos. Collazo se ve obligado a aclarar algunas dudas, como su postura política, asegurando que no es comunista ni socialista, sino conservador y republicano. También enfrenta críticas por no vivir en el condado Miami-Dade, aunque él aclara que reside en la zona y ha dedicado su tiempo a trabajar por la comunidad.

El 20 de agosto se acercan las primarias republicanas, donde los votantes decidirán quién los representará en las elecciones generales contra un candidato demócrata para ocupar el puesto de representante del distrito 115. La contienda no será fácil, pero Alian Collazo se muestra decidido a seguir adelante y luchar por sus ideales políticos.