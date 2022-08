Sigue aumentando la llegada de cubanos a las costas de Florida

Agentes de la Patrulla Fronteriza interceptaron a una pareja junto a su hijo de 14 meses en Crandon Park, no precisaron como habían llegado hasta las costas de la Florida el lunes por la mañana

Afirmaron haber llegado hace poco desde Villa Clara, Cuba, autoridades siguen investigando su llegada.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

En el lugar no había ninguna embarcación y el vocero de la Patrulla Fronteriza dijo que la llegada de esta familia no se ha asociado con ningún desembarco de migrantes.

Telemundo 51 intentó preguntarles sus nombres pero el oficial no lo permitió, poco después, los agentes los transportaron en un vehículo y fueron puestos en custodia.

Este no es el único arribo en las últimas hora debido a que el domingo otra embarcación fue encontrada en las playas de Miami Beach, cerca de la calle 69 y la avenida Collins en la noche, supuestamente, llegó desde la Habana, Cuba, pero de sus ocupantes no habia señales.

Una turista que se encontraba en el área, Marlén Abrantes, dijo que mientras no haya un cambio en Cuba, esto seguirá ocurriendo.

"Mientras que no se ha haga algo para ayudar al pueblo cubano eso va a seguir sucediendo," dijo Abrantes.

Un kayak inflable también fue interceptado el domingo por agentes de la patrulla fronteriza en Cayo Maraton, donde un migrante cubano fue aprehendido.

"Imagínate cuando se tiran al mar para arriesgar sus vidas(...) como está la situación no hay comida no hay luz no hay medicina no hay nada," dijo Abrantes.

Esto se ve reflejado éxodo reciente de números de cubanos que llegaron a los Estados Unidos, autoridades de migración informan que desde octubre del año pasado, fueron al menos 157 mil personas.