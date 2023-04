Te decimos si es un buen momento para vender o alquilar tu casa

El aumento en los precios de las propiedades tiene a muchos dueños de viviendas preguntándose si es buen momento para vender sus casas o es mejor alquilarlas.

Vender o no vender esa es la pregunta que algunos dueños de propiedades se han hecho durante los últimos tres años cuando el valor de muchas viviendas aumentaba cada mes. Sin embargo, ahora con el sube y baja del mercado de bienes raíces, algunos están escogiendo alquiler sus propiedades.

Algunos que tienen una propiedad que ha subido mucho de valor en los últimos dos años se pregunta si valdrá la pena venderla.

La prestamista Ivonne Vásquez asegura que “es bien importante que trabajes con un profesional que te va hacer estos números y esta matemática desde el principio porque tristemente nos ha tocado mucha gente que vende su propiedad y después me dice: 'ya vendí aquí tengo 10 mil dólares esto es lo que me quedó después que pagué esto, me fui de vacaciones hicimos a,b,c y d.

En la mayoría de las ocasiones la prestamista explica que "tristemente esos 10 mil dólares no le completa para lo que realmente quieren hacer en la propiedad que realmente quieren comprar.”

La experta dice que en ningún momento es buena opción vender para alquiler otra propiedad con la ilusión de que las propiedades van a bajar de precio. Ahora si no vives en esa propiedad, la experta dice que tal vez te convenga arrendarla en vez de venderla para aprovecharte del competitivo mercado de alquileres.