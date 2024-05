Las tareas del hogar podrían ser cosa del pasado gracias a los robots con IA

MIAMI, Florida - En un futuro cercano, las tareas de la casa podrían ser cosas del pasado y quizás no tengamos la obligación de hacerlas. Entonces, ¿quién sería el responsable de poner todo en orden? Si no les gusta hacer las tareas del hogar, tienen la solución... y ustedes en casa también. Una compañía tecnológica desarrolla un robot humanoide con inteligencia artificial, para ayudarlos con esas obligaciones hogareñas que le ponen los pelos de punta a cualquiera.

Si sacar la basura no está en tu lista de preferencias, los robots con inteligencia artificial pronto podrán ayudarte con eso y otros quehaceres domésticos. Aimé Blanchart, residente de Hialeah, comenta: "Debería poder hacer cosas que no nos gusta hacer. Limpiar, y después que me cocine y que me bote la basura."

El nombre del robot es demasiado técnico, la compañía Neura Robotics lo bautizó “4NE-1”. Los desarrolladores pensaron que la colaboración robótica nos permitirá, en un futuro no muy lejano, poder dedicarnos a cosas que nos gustan, como leer un libro, pasear, escribir o hacer deportes, y no como ahora, que el tiempo nunca nos alcanza, dicen.

Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta visión. Raúl Gutiérrez, residente de Hialeah, dice que no compraría un robot para tareas domésticas y su argumento es muy interesante. “Nosotros las personas mayores, te imaginas tener a alguien en casa haciéndonos las cosas. Nos morimos, hay que estar en movimiento”, argumenta Raúl.

¿Qué pasa con las advertencias, tanto por la robótica como por el uso de la inteligencia artificial? David Reger, Director Ejecutivo y Fundador de Neura Robotics, explica: “¿Por qué hay tantas advertencias? Porque en este momento creo que no se usa correctamente. Deberíamos limitarla para ayudar a los humanos de una manera física.” David está convencido de que deberíamos enfocarnos en la integración entre robótica y humanos.

Otros residentes de Hialeah también tienen sus opiniones. Ricardo Martínez dice: "Le dirías, por ejemplo, me traes un cafecito? Eso sería lo mejor, que me traiga un café cubano." Jennifer Paz, otra residente, reflexiona sobre la calidad del café que podría hacer el robot: “¿Quién haría mejor el café, tú o el robot? Yo!!! Sin duda, no? Sin duda.”

No se pongan impacientes porque “4NE-1” todavía está en etapa de desarrollo. La compañía no tiene fecha para sacarlo al mercado, ni cuánto costará. Un consejo: si lo quieren en casa, no estaría mal que empiecen a ahorrar.