Controversia en Doral por una resolución sobre el conflicto entre Israel y Hamas

La Resolución 20-120 aprobada la semana pasada por el Consejo Municipal de Doral ha provocado críticas y acusaciones.

Lo que comenzó como un llamado a la paz y seguridad para los civiles involucrados en el conflicto entre Israel y Hamas, terminó siendo visto por algunos como un mensaje sesgado que ignora la realidad del pueblo israelí.

La polémica estalló cuando miembros prominentes de la comunidad judía del sur de Florida expresaron su descontento con el lenguaje utilizado en la resolución. Juan Dircia, un respetado líder comunitario, calificó el texto como un "reflejo de un lenguaje que no es representativo" de la diversa población del área.

Anabell Taub-Lima, vicealcaldesa de Hallandale Beach, también se sumó a las voces críticas, cuestionando la falta de mención a la violencia que enfrentan las mujeres israelíes y la omisión de los rehenes estadounidenses actualmente retenidos. "Israel está en peligro y no hubo referencia a la violencia contra las mujeres allí, además tenemos 5 rehenes americanos y tampoco se habló de eso", declaró con preocupación.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Ante el creciente malestar, la alcaldesa de Doral, Cristi Fraga, se vio obligada a reconocer el error y ofrecer disculpas públicas. "Yo creo que todos nos hemos dado cuenta de que esto ha ofendido a personas y no fue la intención, y por eso pido disculpas", admitió con humildad.

Fraga también aclaró que la resolución no representaba la posición real de la ciudad, y que es fundamental "no solo condenar, sino también identificar la razón por la que no hay paz en Israel y en la región, que es por un grupo terrorista", en referencia a Hamas.

Las reacciones no se hicieron esperar. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, calificó la situación como "un chiste", asegurando que la gente del sur del estado "está con Israel, que fue el que fue atacado". Por su parte, el senador Marco Rubio expresó que parecía haber "algún tipo de problema que no estaba claro en el mensaje y que querían aclarar. Hamas asesina, secuestra, viola personas".

En un intento por enmendar la controversia, la alcaldesa Fraga anunció que se presentará una modificación de la resolución en la próxima reunión del Consejo Municipal, programada para el martes. Se espera que la nueva versión sea aprobada por unanimidad, a pesar de los desacuerdos internos habituales entre los miembros del Consejo.