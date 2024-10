Abogado del sur de Florida gestionará visa humanitaria para traer a la hija de El Taiger desde Cuba Inda-Romero enfatizó que, aunque no está de acuerdo con algunas de las decisiones del artista, este no es momento de juicios personales, sino de humanidad. "La niña no tiene culpa de nada, y es nuestro deber ayudarla", declaró.