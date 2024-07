Nueva advertencia de calor en el sur de Florida: ¿cómo enfrentar las altas temperaturas?

Esta semana laboral inicia con mucho calor en el sur de Florida, con temperaturas máximas que estarán superando los 90°F y con índices de calor que estarán alcanzando entre 105°F y 110°F razón por la cual tendremos una advertencia por calor válida desde las 10:00 am hasta las 6:00 pm, así que recuerde tomar las precauciones necesarias para evitar ser afectados por golpes de calor.

Algo de polvo de Sahara pudiera llegar esta jornada, ayudando a limitar la formación de lluvias y tormentas. Espere entonces una mañana tranquila con algunos chubascos y quizás tormentas en la tarde, principalmente al norte de Broward y hacia el condado Palm Beach.

En general se mantendrán las temperaturas cálidas durante la semana con algunas tormentas en las tardes.

De acuerdo con el Servicio Nacional Meteorológico (NWS, por sus siglas en inglés) el índice de calor es una medida que muestra qué tan caliente se siente realmente cuando la humedad se tiene en cuenta con la temperatura real del aire. Por eso a mayor humedad relativa y altas temperaturas, mayor índice de calor.

Una advertencia de calor se publica cuando se espera un índice de calor de 105 ° F o más durante al menos dos horas.

El calor de este tipo representa un riesgo importante para todas las personas que están expuestas al sol y activas o se encuentran en un grupo sensible al calor, señala el NWS, en su página web.

