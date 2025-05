Mujer es acusada de drogar y robar relojes Rolex a hombres que conoció en South Beach

Una mujer de Nueva York fue arrestada y enfrenta cargos después de que la policía dijera que drogó y robó relojes Rolex de varios hombres que conoció en bares de South Beach desde al menos 2023.

Brittney G. Scott, de 28 años, de Brooklyn, fue arrestada el martes por tres cargos de hurto mayor y un cargo de robo con asalto o agresión, según los registros de la cárcel de Miami-Dade.

La policía de Miami dijo que Scott es responsable de al menos tres robos relacionados con relojes de lujo y que podría haber más víctimas.

El primer presunto robo se reportó el 17 de junio de 2023, cuando una víctima dijo que estaba bebiendo en un bar en Miami Beach y conoció a una mujer, y los dos fueron a otro bar en Brickell antes de terminar en su condominio, según un informe de arresto.

Mientras estaban en su condominio, tomaron bebidas y dijo que se desmayó y no podía recordar lo que sucedió después de eso, pero dijo que se despertó y sus tarjetas de crédito y un Rolex de $ 14,000 habían desaparecido.

La víctima proporcionó una foto de él y la mujer, y un sistema de reconocimiento facial dio una posible coincidencia con Scott, según el informe.

Un segundo robo se denunció el 20 de octubre de 2024, después de que otra víctima dijera que conoció a una mujer en un bar de South Beach y la llevó a su apartamento.

El hombre dijo que recordaba haber tomado una copa con ella, pero nada más, y cuando se despertó tenía una laceración en la ceja y había sangre y una botella de vino rota en el suelo, según un informe de arresto.

También dijo que había recibido varias alertas de sus tarjetas de crédito pidiéndole que verificara las compras en el centro comercial Sawgrass Mills, y luego se dio cuenta de que faltaban sus tarjetas de crédito y un Rolex de 13,000 dólares.

Más tarde, la policía identificó a la mujer que usaba las tarjetas de crédito en el centro comercial como Scott, según el reporte de arresto.

Un tercer robo se denunció el 9 de noviembre de 2024, cuando otra presunta víctima dijo que estaba en South Beach donde conoció a una mujer, y fueron a un bar y terminaron en su apartamento.

Dijo que se quedó dormido mientras ella estaba allí y cuando se despertó, faltaban su teléfono y un Rolex de 13,000 dólares.

Usando imágenes, los investigadores identificaron a la mujer como Scott, según el reporte de arresto.

"Ella pone alguna sustancia dentro de sus bebidas, una vez que se duermen entonces les roba los relojes, en estos tres casos eran relojes Rolex, y les quita sus tarjetas de crédito. Inmediatamente después, ella comienza a acumular cargos en sus tarjetas de crédito", dijo hoy el portavoz de la policía de Miami, Michael Vega.

"Esto es algo de lo que hemos hablado antes y seguimos diciendo, si vas a un club o a un restaurante y conoces a una mujer joven o a un hombre joven y los invitas a tu casa, no tomes ninguna bebida que no esté supervisada por ti todo el tiempo. Lo que hacen es decir 'oh, te sirvo un trago', le ponen una sustancia que te hará quedarte dormido y una vez que te duermes se aprovechan y te roban las tarjetas de crédito, los relojes, cualquier joya, cualquier cosa que sea fácil de tomar para ellos", explicó Vega.

Scott fue ingresada en la cárcel Turner Guilfor Knight (TGK) y se esperaba que compareciera ante el tribunal de fianzas el miércoles. Los registros de la cárcel mostraron que está en libertad condicional en otros dos casos de hurto mayor.

Después de su arresto, Scott dijo a los investigadores que no recordaba los incidentes, según los reportes de arresto.

Pero Vega dijo que podría ser responsable de otros delitos y pide a posibles víctimas que se comuniquen con la policía de Miami.