Incendio de gran magnitud consume una vivienda en Miami Gardens

Una casa se incendió en Miami Gardens la madrugada del miércoles y de acuerdo con las imágenes que capturó Telemundo 51 en el lugar, quedó con severos destrozos.

El incendio se desató en una vivienda ubicada en el área de la avenida 19 y la 185 Terrace noroeste (NW), donde podían ver numerosas unidades de los bomberos y oficiales combatiendo las llamas en el vecindario, a pocas cuadras del Hard Rock Stadium.

No estaba claro de inmediato si alguien resultó herido por este siniestro, y Telemundo 51 está trabajando para obtener información de los bomberos.

Una vecina que se despertó con el fuego habló sobre lo ocurrido.

"Solo escuché un estruendo, como si fuera una bomba que explotó muy fuerte, y luego fue un pequeño sonido", dijo Vanessa Wilcox, claramente angustiada. "Así que corrí y miré por la puerta corrediza de vidrio y vi el fuego. ¡Dios mío!”

Comenzó a rociar su propio patio con manguera, temerosa de que el fuego se extendiera.

"Cuando vi el fuego, regresé aquí y comencé a rociar porque estaba preocupada", dijo Vanessa Wilcox, claramente angustiada. "Me acabo de mudar a mi casa y no quería que este fuego viniera aquí. Así que hice lo que se me ocurrió hacer, fue tomar la manguera de agua y comenzar a rociar".

Steven Narvaez, otro vecino, relata que al salir vio la casa en fuego y que tuvieron que evacuar porque el fuego estaba muy cerca de su casa. "Sacamos todos los carros (...) la cerca de nosotros cogió un poco de fuego", dijo.

Pasadas las 6:00 a.m. un humo espeso permanecía en el aire mientras los bomberos trabajaban en la escena.

Imágenes aéreas captadas por Telemundo 51 muestran los severos daños en la vivienda.

