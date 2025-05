Departamento de Estado de EEUU da detalles del rescate” de los 5 rehenes venezolanos

Natalia Molano, vocera en español del Departamento de Estado de EEUU, dijo que “fue una operación de rescate muy precisa. No hubo ninguna negociación con el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro.”

Así describió el Departamento de Estado el operativo para la liberación de cinco opositores venezolanos refugiados durante más de un año en la embajada argentina, localizada en el este de Caracas, donde la delegación diplomática permanecía bajo asedio constante por parte de agentes de Nicolás Maduro.

Allí se encontraba Humberto Villalobos, Pedro Hurruchurtu, Omar González, Claudia Macero y Magali Meda, colaboradores de María Corina Machado y refugiados desde el 20 de marzo de 2024, tras ser acusados de conspiración y traición a la patria.

El secretario Marco Rubio anunció este martes su rescate, pero el Departamento de Estado no detallará por el momento cuándo ocurrió la operación ni las circunstancias.

“Fue una operación con la cooperación de socios en Venezuela. Estuvimos trabajando con ellos para que esto fuera posible, pero en estos momentos no estamos compartiendo más detalles de la operación en sí”, dijo Molano, vocera de en español del Departamento de Estado de EEUU.

La propaganda de Caracas se ha centrado en la visita de Maduro a Rusia mientras hay silencio total en medios e instituciones sobre el rescate en la embajada.

Desde el exilio, el presidente electo vía X Edmundo González Urrutia destacó: “Esto es una prueba de que el régimen no es impenetrable”. Asimismo, el Comando con Venezuela emitió un comunicado agradeciendo el apoyo a los presidentes Donald Trump y Javier Milei.

Por su parte, la líder opositora María Corina Machado afirmó: “Vamos a liberar a cada uno de los 900 héroes presos por esta tiranía.”

José Colina, presidente de Veppex, dijo que “el objetivo final es que estas personas estén libres en territorio norteamericano y ya no sean víctimas del régimen de Maduro.”

“Queremos darles un espacio para su privacidad, para que procesen lo que ocurrió y, cuando estén listos, van a compartir su experiencia”, apuntó la vocera del en español del Departamento de Estado de EEUU.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, confirmó el martes que todos los opositores venezolanos asilados en la Embajada de Argentina en Caracas habían sido "rescatados" y se encomtraban en territorio estadounidense.

"Estados Unidos celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas", escribió en su cuenta de X.

