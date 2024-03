“No hay una guerra de barberos en Hialeah”, dice víctima de incendio provocado

MIAMI, Florida - En la madrugada del viernes 22 de marzo, la barbería ubicada en la avenida oeste 1 y la calle 49 en Hialeah, fue incendiada en un acto de vandalismo que dejó el establecimiento en ruinas. Dos hombres, identificados como Miguel Reyes Jr., de 38 años, y Alberto González, de 56 años, fueron captados por las cámaras de seguridad cometiendo el presunto acto que causó alrededor de $100,000 en daños, según la policía.

Las autoridades informaron que el video de vigilancia muestra a Reyes, con una máscara, usando una llave de tubo para romper la puerta de vidrio frontal. Otro hombre, más tarde identificado como González, se ve lanzando dos cócteles Molotov. La pareja luego corre de regreso a su vehículo y se aleja antes de que la barbería estalle en llamas.

El dueño de la barbería, Jariel Esquivel, habló con Telemundo 51 y expresó su desolación al ver su negocio destruido. “Este era mi asiento, el primero para poder darle la bienvenida a los clientes, a los niños. Lo que menos imaginé es que el negocio fuera de tal manera incendiado”, dijo Esquivel.

A pesar de las circunstancias, Esquivel negó cualquier conflicto entre barberos. “No, no, nunca existió ninguna guerra entre barberos ni existirá una guerra entre barberos. Simplemente es un conflicto el que se realizó hacia este negocio”, afirmó.

Ahora, Esquivel y su equipo de nueve barberos se encuentran luchando para mantenerse a flote mientras buscan formas de reconstruir su negocio. “Duelen mucho verlos de la manera en que están desesperados, porque es que ni yo tengo el conocimiento de cuánto podría demorar esto”, confesó Esquivel.

A pesar de la adversidad, la comunidad del sur de la Florida se ha solidarizado con Esquivel. Hasta el momento, ha recibido 70 donaciones en su página de GoFundMe, lo que le ha permitido acumular una parte de lo que necesita para comprar nuevas herramientas de trabajo y seguir adelante.

Esquivel ve esta tragedia como una oportunidad para un nuevo comienzo. “Lo veo como un nuevo comienzo y que esto vuelva a florecer”, dijo. A pesar de la devastación, Esquivel se mantiene resuelto y decidido a seguir adelante. “No puedo detenerme. Fui educado por una madre que enfrentó a un cáncer de dieciséis años. Si se me murió mi mamá en mis manos y tuve que seguir, no me queda de otra. Éste es su sueño. ¡Tengo que seguir!”, concluyó Esquivel.

Reyes fue arrestado durante el fin de semana y enfrenta cargos de incendio premeditado de primer grado y robo. Permanece en la cárcel sin fianza. González todavía está prófugo. Se pide a cualquier persona con información que se ponga en contacto con los detectives de Hialeah al (305) 687-2525 o con Crime Stoppers al (305) 471-TIPS (8477).