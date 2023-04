Pasó momentos de terror tras convertirse en víctima de un popular fraude

Edilia Hidalgo fue víctima de una de las estafas más crueles que existe; la del secuestro virtual que hemos estado reportado desde el 2012. Todo comienzan con una llamada. “Cojo la llamada. ¿Aló? Y me sale mi hija llorando. ¡Mami, mami, mami! Tuve un accidente”, relata Edilia.

En el caso de Edilia, los estafadores la tuvieron 7 horas en el teléfono diciéndole que tenían a su hija secuestrada porque ella les había hecho perder un cargamento de drogas y tenía que pagarles o le harían daño. Dice que le decían “Tiene que darme $3,000”. Cuando ella dijo que no tenía ese dinero asegura que le dijeron que torturarían a su hija y entonces ella dijo “Lo único que tengo son $1,000”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Asustada, Edilia envió los mil dólares a través de Western Union y luego, dice que el estafador la confundió tanto que le dio el número de teléfono de su hija y el la llamo. “Que dice que me tenía secuestrada, que me iban a matar, me iban a parar a golpes”, dice Edilia.

La hija de Edilia también le envió dinero al estafador y cuando finalmente se reunieron se dieron cuenta que todo había sido un fraude. “Ese hombre me ha destruido los nervios. Estuve principios de infarto”, dice Edilia.

El fraude ocurrió el 2 de junio del año pasado y un mes y medio después, Edilia recibió una carta de Western Union diciendo que los mil dólares que ella envió no fueron cobrados. “Yo llamo, me sale representante. Me dice Mire, espere una carta que yo le voy a mandar unos datos. Me coge el ID por adelante y por atrás y me manda eso. Todavía estoy esperando la carta”, dice Edilia. Cuenta que paso meses tratando de recuperar ese dinero, pero no le fue posible así que contacto a Telemundo 51 Responde.

Apenas recibimos su llamada nuestro centro investigativo contacto a Western Union y un día después ella recibió su dinero. En un comunicado la empresa nos dijo “Western Union condena enérgicamente las actividades delictivas y dedicamos importantes recursos para ayudar a detectar e impedir el uso indebido de nuestros servicios”.

Para evitar fraudes recomiendan “Nunca enviar dinero a alguien que no conoce en persona y en quien confía y nunca enviar dinero para una emergencia sin verificar que se trata de una emergencia real”.

Edilia dice que ella no pensó en llamar a su hija para verificar la emergencia y quiere alertar a los demás. “La gente que estén al tanto con este problema. Que llamen por teléfono. El problema que yo me puse nerviosa, no la pude llamar, no estaba secuestrada”, relata Edilia.

En cuanto al dinero que logro recuperar, Edilia dice que se lo dará a sus nietos que están haciendo trámites migratorios en Cuba. Western Union dice que, en los últimos años, el fraude cometido contra sus clientes ha disminuido debido a una variedad de medidas que han tomado. No obstante, dicen que todo el que ha sido víctima de fraude debe reportárselo a las autoridades y a su departamento de fraude. Tienen toda es información en su página