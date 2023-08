Quienes frecuentan los casinos del sur de la Florida saben que, si un extranjero gana un juego, el casino le retiene los impuestos antes de entregarle las ganancias. Pero no todos los extranjeros pueden cobrar ganancias en los casinos estadounidenses.

Un cubano que se ganó varios premios mayores jugando a las maquinitas en el casino, no pudo cobrar las ganancias por una regla del gobierno.

A Eduardo Cardoso le gusta el juego. "A mí me gusta ir al casino como le gusta ir a cualquier gente un fin de semana".

Y todo pareciera que la suerte está de su lado ya que en el último año se ha sacado 3 premios mayores o Jackpots en el Casino Seminole Classic pero dice que cuando fue a cobrar el dinero no se "lo quisieron pagar".

Resulta que Eduardo está tramitando su residencia y ahora solo tiene un pasaporte cubano que presentó para tratar de cobrar sus premios. "Me dijo: 'no, no, el pasaporte cubano aquí no tiene validez ninguna".

Buscando respuestas, Eduardo contactó a Telemundo 51 Responde y cuando nos comunicamos con representantes del casino nos dijeron que ellos quisieran poder pagarle a Eduardo, pero no pueden.

Mayra Hernández, portavoz del Casino Seminole, explica que "los casinos Seminole siempre pagan todos los premios acumulados a menos que se lo prohíban las regulaciones del Departamento del Tesoro".

Y es que el gobierno federal tiene reglas que prohíben que cubanos que no tengan pruebas de que viven fuera de la isla, cobren premios en los casinos de los Estados Unidos. Las reglas indican que para que un cubano califique como no bloqueado, debe presentar pruebas que demuestren ciudadanía o residencia permanente legal en un tercer país. Como un pasaporte extranjero o de Estados Unidos o una tarjeta de residente permanente.

Al enterarse de eso, Eduardo le envió al casino algunos documentos de su abogado de inmigración mostrando que está tramitando su residencia, pero no fueron suficientes, dice que de haber conocido esta regla, no hubiese jugado.

"Ellos tienen que tener algo que te diga, 'si tú no tienes documento, no entres al casino porque si te sacas un Jackpot no lo vas a ganar, no te lo vamos a pagar', cuenta Eduardo.

Hablando de la posibilidad de tener un cartel en el casino, los representantes de los Seminoles dijeron: "Este es un tema muy raro y complejo del Departamento del Tesoro y el que usted lo reporte, hará más para informar al público que lo que podría hacer el poner letreros en los casinos de los EEUU.

Eduardo dice que cuenta su historia para alertar a otros cubanos y por ahora dejará de jugar en esas maquinitas. "Pero ya está casi en el trámite usted para sacar su residencia. Yo estoy en trámite. Eso queda en manos de mi abogado".

La portavoz del casino dijo que, en un caso como este, apenas él tenga pruebas de residencia permanente, podrá cobrar sus ganancias.

Estas reglas del departamento del tesoro obedecen a las sanciones impuestas por el gobierno a los cubanos que aún viven en la isla. Recuerda que, si tienes un caso que quieres que investiguemos, puedes llamarnos al 305-888-6842.