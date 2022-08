Le cobraban por celulares que alguien más se robo

Los dueños de un negocio familiar del sur de la Florida dicen que alguien se robó 6 teléfonos inteligentes de la empresa celular que usan y la compañía les estaba cobrando a ellos por los equipos.

Cuentan que pasaron meses tratando de esclarecer el caso y cuando no se arreglaba la situación, contactaron al equipo de Telemundo 51 Responde.

Kevin Monroy y su familia tienen un pequeño negocio de mantenimiento de propiedades y dicen ser fieles clientes de su empresa celular.

“Nosotros desde que llegamos a este país hace como siete años hemos sido clientes de T-mobile. Nunca hemos tenido ningún problema, las ultimas veces hasta nos atendieron como parte exclusivo VIP desde que los pagos puntuales, nunca ningún atraso”, dice Monroy.

Pero dice que eso cambio en febrero cuando notaron enormes cargos adicionales en su cuenta así que llamaron a la empresa.

"Nos dicen que alguien de los socios, somos tres, hizo como que un cambio de plan a última hora...nos llega el próximo mes y nos duplica aún más la cuenta”, cuenta Monroy.

Esa cuenta mostraba que en dos días separados se habían sacado 6 teléfonos inteligentes a nombre de su empresa familiar con accesorios y servicio celular.

“Nos llaman diciendo que nos van a cortar la línea por pago. Nosotros cuando vemos el monto de lo que debemos dijimos no, pero nosotros no hemos autorizado, ninguno de los que firma hemos autorizado para que extraigan esos equipos de la cuenta”, explica Monroy.

Por cuatro meses dice que hicieron denuncias con la policía y la empresa que insistía que ellos habían comprado los equipos. Incluso después de que revisaron el video de vigilancia de la tienda donde se hicieron las compras. “Durante el procedimiento de que vimos las cámaras de seguridad nunca nadie extrajo equipo”, señala Monroy.

Él dice que, investigando, encontró que los empleados que vendieron los equipos habían usado una firma electrónica que él no había autorizado, pero dice que la situación no se esclarecía por lo que contacto a Telemundo 51 Responde y nosotros nos comunicamos con T-Mobile. “Al día después que hicimos la entrevista T-Mobile se comunicó con nosotros , nos envió un correo diciéndonos que ya habían dado con los responsables, lo que no sucedió en cuatro meses lo vinieron haciendo casi que al par de días que hice la entrevista”, dice Monroy.

La empresa nos dijo que habían contactado a la hermana de Kevin y “nos complace informar que hemos resuelto sus inquietudes”.

“Agradecido totalmente por el espacio porque gracias a ustedes como que dieron como que enfoque a lo que nos estaba pasando”, dice Monroy.

