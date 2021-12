Gotera ocasiona dolores de cabeza para residente de Hialeah

Alida Tabraue lleva casi dos años con huecos en las paredes de su baño. Dice que un plomero los hizo buscando una supuesta gotera que la gerencia de su edificio le dijo que tenía. “El manager vino, dijo que había cerrado la llave y que había seguido cayendo igual… yo me tranquilicé porque dije, bueno, no es mi baño”, cuenta Tabruae.

Pero dice que poco después los inquilinos de los dos pisos de abajo comenzaron a tocarle la puerta diciéndole que la administración del edificio le insistía que las goteras venían de su unidad, aunque ella no está directamente arriba de esas unidades. Dice que la administración hasta le dio un ultimato. “Me llega una carta que si en 72 horas yo no resolvía el problema me iban a abrir la puerta con unos cerrajeros a solucionar el problema”, dice.

Tabraue asegura que estaba tan asustada que contrato a un plomero para que revisara el baño. “El plomero trato por todos los medios de no romper, raspando, buscando y todo era seco, nada, no salía agua ninguna y me dijo, desafortunadamente vamos a romper”, cuenta Tabraue.

Tras la inspección, que le costó 250 dólares a Tabraue, el plomero concluyó que no había goteras. Pero desde entonces Tabraue quedo con las paredes rotas. “A mi nadie se me acercó a decirme, como usted ha solucionado el problema, sabiendo que yo había roto mi baño”, dice.

Cuando Telemundo 51 Responde contactó al condominio Los Sueños, la administradora Johana Perez-Tapia nos dijo “Parece que hubo un malentendido…Esta es la primera vez que recibo información sobre los costos asociados con este problema”. Menos de una semana después, la asociación le envió un cheque a Tabraue por los 250 dólares que le pago al plomero y la administradora nos dijo que estaban esperando que Tabraue les comunique “la empresa que reparará los huecos, ya que no está dispuesta a permitir el acceso a la Asociación para repararlo directamente”.

Tabraue dice que está buscando a un contratista licenciado que le dé un estimado para enviárselo a la asociación. “Para que este sufrimiento que yo tengo y esta angustia se me acabe”, dice.

Aunque la asociación había ofrecido enviar a personal de mantenimiento a reparar los huecos, Alida Tabraue prefirió elegir a una persona de confianza.