Compañía de teléfono cobró por llamar a Cuba usando WhatsApp

Quienes tenemos familia y amigos en el extranjero sabemos que podemos llamarlos de manera gratuita a través de WhatsApp pero recientemente una residente del sur de Florida dice que su empresa celular le comenzó a cobrar por llamadas que había hecho usando la popular aplicación.

Ella pensaba que estaba haciendo una llamada internacional gratis a través de la popular aplicación que usan millones de personas, pero su compañía celular le pasó la cuenta y le cobró por ello.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

Como más de dos mil millones de personas en todo el mundo, Ana María Perez usa la aplicación WhatsApp para llamar de manera gratuita a Cuba sin tener que inscribirse en un plan telefónico de larga distancia.

"Después de 50 años o más que estoy aquí. Empecé de nuevo a reconectar con una familia y con una prima. Y es la única llamada que yo hago de la que yo no tengo necesidad de tener ese paquete", explica Ana María Pérez, quien usaba la aplicación WhatsApp.

Pero recientemente su compañía de servicio celular le cobró por dos de esas llamadas a Cuba que hizo a través de la aplicación de WhatsApp.

"Recibí un texto de mensaje de mi teléfono celular de la compañía T-mobile diciéndome que yo tenía larga distancia y que me iban a cortar los servicios", precisa Pérez, en cuya cuenta aparecían dos cargos por llamadas internacionales por un total de 96 dólares, por las mismas llamadas que ella había hecho por WhatsApp.

La mujer dice que cuando contactó a la empresa le dijeron que los cargos se debían que ella estaba conectada al wifi de T-mobile, no al de su casa cuando hizo las llamadas por Whatsapp.

Ana María Pérez cuenta que le dijeron que "WhatsApp entonces cogía el wifi de T-mobile era el que en su hacía la llamada y que por eso es que me estaban cargando".

Ella pidió que le retiraran los cargos porque no sabía de esta política y dice que se negaron, diciéndole que para la próxima colocara su teléfono en modo de avión para evitar usar el wifi de T-mobile accidentalmente.

"Para mí fue abusivo porque me dijeron entonces que eso era mi problema", comenta la mujer y asevera que aunque lo encontró injusto, Ana Maria dice que iba a pagar por los cargos pero contactó primero a Telemundo 51 para alertar a los demás.

"Yo creo que la comunidad tiene que saber porque muchas personas a lo mejor ni se dan cuenta y lo pagan", alerta Pérez.

En cuanto contactamos a T-mobile Ana Maria Pérez dice que una representante la llamó, le retiró los cargos, pidió disculpas por el inconveniente y colocó algo en su cuenta para evitar que le vuelvan a cobrar por usar Whatsapp.

"Una especie de bloqueo, según me explicó la señora, para que esto no me suceda" más, cuenta Pérez.

T-mobile no dijo porque le habían cobrado las llamadas a Ana Maria. En su página, WhatsApp confirma que no cobra por llamadas, videollamadas o mensajes que se envían desde su aplicación, pero advierte que su proveedor celular puede aplicar cargos por datos.

Ana Maria dice que de ahora en adelante colocará su teléfono en modo de avión antes de hacer una llamada por Whatsapp y espera que su experiencia sirva de advertencia para que todos revisen sus estados de cuenta.

"Hay que dejárselo saber a la comunidad porque a lo mejor pagan de más y no saben que por qué".

En varias ocasiones solicitamos una respuesta de T-Mobile pero no la recibimos. Si tienes una queja que no has podido solucionar por tu cuenta, puedes llamarnos al 305-888-6842 o escribirnos a través de la página telemundo51.com/responde/quejas.