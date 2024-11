Fort Pierce: la tragedia de los tornados y la recuperación

Un mes ha pasado desde que el huracán Milton impactó a Fort Pierce. Los residentes, aunque preparados para el huracán, jamás imaginaron que enfrentarían tornados mortales, fenómenos que en cuestión de minutos cambiaron sus vidas para siempre.

Eduardo Toursarkissian, se encontraba en medio del caos intentando rescatar a dos mujeres de morir ahogadas en su hogar inundado, y recuerda la intensidad del viento, el agua que subía peligrosamente y los gritos de desesperación en un ambiente que describió como "una locura". Pero, además de la devastación física, Eduardo siente profundamente la ausencia de quienes solían ser sus vecinos y amigos. “Gente con la que hablabas del futuro, de un crucero, y ya nunca los verás más”, expresó.

A lo largo de Fort Pierce, los escombros siguen recordando la magnitud del desastre. Restos de techos, muebles rotos y objetos personales se acumulan en las calles, y muchas viviendas han quedado en condiciones irreparables. Jorge Arana, uno de los damnificados, no ha podido conseguir ayuda de FEMA. Explica con frustración que, al no contar con seguro completo en sus autos. debido a su antigüedad, se ha quedado sin los vehículos que perdió en el tornado. “Con FEMA no estamos nada contentos”, declaró Jorge, criticando la falta de apoyo para quienes no pueden costear seguros costosos.

A pesar de la tragedia, lo que ha mantenido a flote a los habitantes de Fort Pierce ha sido la solidaridad. Vecinos y voluntarios han trabajado juntos incansablemente desde el 10 de octubre, cuando comenzó la distribución de agua y alimentos calientes. Esta cadena de apoyo sigue en pie y, según Gloria Arana, residente de la zona, ha sido un gran consuelo en medio de la adversidad. "Me emociona mucho porque fue un momento difícil, y sentir que la comunidad se unió ha sido invaluable”, expresó Gloria.

Para los contratistas locales, la carga de trabajo se ha intensificado enormemente. James Broncco, quien ha sido parte activa de la reconstrucción, relató cómo ha reparado 35 techos en un mes sin descanso. “Trabajé sin parar todos los días”, comentó James.

El 9 de octubre, entre el mediodía y las 6 de la tarde, el Servicio Meteorológico Nacional reportó un total de 16 tornados en el área, varios de ellos con efectos devastadores. Uno de los tornados causó graves daños en la comunidad de Spanish Lakes, donde el vecino Derick Ripey perdió prácticamente toda la estructura de su hogar. “El tercero básicamente destruyó entre 10 y 11 ventanas, arrancó el techo y la puerta del garaje. Todo tiene que reemplazarse y todavía no he podido hacerlo”, relató Derick.