Joven de 18 años recibe seis tiros mortales de menor de edad que será juzgado como adulto

Llegamos a la casa de una familia trabajadora con padres que sienten el dolor de haber perdido a un hijo. Hecho que posiblemente solo pueda comprender quien haya pasado por una situación similar. Más aún si fue como consecuencia de un asesinato.

"Lo mataron de seis disparos", aseguran los padres de Flavio Alejandro Morales, de 18 años, quien falleció en el hospital. Sus progenitores cuentan en exclusiva lo sucedido el 8 de abril, cuando agentes acudieron a un parque en la zona de la Avenida 141 del suroeste y la Calle 264 en Naranja, poco después de las 7 p. m.

Jessica Fernández, madre de Flavio Morales, relata que era “un niño que ya iba a terminar la escuela, un niño trabajador, que no se metía con la gente, él trataba de evitar problemas con todo el mundo”.

Flavio tenía 18 años y para sus padres murió asesinado sin ningún sentido. “Si tú le tocaste la cadena, le faltaste el respeto de cualquier forma y te metió un piñazo, por qué no se fajaron y ya. Quien ganó, ganó, y ya. Pero tuvo que sacar la pistola y llevarlo hasta otro nivel”.

Las autoridades informaron que la víctima y el acusado tuvieron una discusión verbal cuando Boyd sacó un arma de fuego y le disparó. Al llegar los agentes, la víctima fue encontrada tendida en el suelo con una aparente herida de bala, y fue trasladada en helicóptero a un hospital local en estado crítico.

Jonathan Morales, el papá de Flavio, contó que no puede dormir al pensar que ya no volverá a ver nunca más a su hijo. "Él estaba joven, por qué él murió así. Por qué Dios no me cogió a mi y no a él", se cuestiona el hombre que ahora le preocupa la seguridad de sus otros dos hijos, en especial la menor que tiene autismo y sufre la ausencia de su hermano.

"Ella habla conmigo. Me dice: 'Por qué mi hermano murió así'. Yo le digo: 'El está arriba mirando'. Y ella paró de llorar", cuenta el padre de la víctima.

El sospechoso de disparar es Samuel Eugene Boyd, de 16 años, quien fue acusado de asesinato en segundo grado con un arma de fuego a quien se le acusa como adulto. Durante su comparecencia ante el tribunal, la jueza le denegó la fianza.

Joseph Peguero, portavoz de la policía de Miami-Dade, precisó que “el joven estaba jugando deportes en el parque”.

Según sus padres, al momento del hecho había otras dos personas junto al que disparó y Flavio no era amigo de ellos. "Todos van a la misma escuela pero que lo conocen y que son amigos, no".

Jessica también dice sufrir porque los padres del muchacho señalado como responsable de disparar, no tuvieron ningún gesto de acercamiento para expresar sus condolencias. "Yo lo perdí porque lo mataron pero ellos también perdieron porque está en la cárcel. Nadie ganó nada. El mio estaba en buenos pasos, quizás el otro no pero perdimos las dos familias".

El papá de la víctima dice que vive con miedo por su familia, y por eso ahora se quiere mudar de la comunidad.