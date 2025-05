Brutal agresión física a estudiante en un bus escolar de Broward

Impactantes imágenes muestran el momento en que un estudiante de escuela intermedia era atacado por dos otros alumnos mientras están a bordo de un autobús escolar del distrito escolar de Broward.

La madre del menor que recibió la golpiza sintió tanta preocupación e indignación que decidió hacer una denuncia formal. Ella asegura que su hijo está muy afectado emocionalmente, dice que no hizo nada para provocar a esos estudiantes.

“Yo no he podido ni dormir, tengo grabado ese momento, como recibe el primer golpe, y él no les hizo nada, absolutamente nada simplemente trato de esquivar los golpes”, cuenta Deysi González, quien confiesa que ha sido difícil dejar de pensar en la golpiza que recibió su hijo de 15 años mientras estaba a bordo del autobús escolar.

“Tanta maldad lo que le hicieron es algo terrible para mí, porque pudo haber sucedido más grave todavía”, dice González entre lágrimas.

El incidente quedó captado en cámaras de los propios estudiantes que grababan con sus teléfonos. En las imágenes se ve como al hijo de Deysi primero le dan un puñetazo en la nariz, luego otro menor lo golpea en el cuerpo varias veces. Mientras, otros estudiantes graban lo sucedido pero nadie interviene.

“Eso me entristece porque ver a los niños golpearlos a él y en el video claramente se ve como otros celebran el momento para mi es algo terrible”, dice la madre del menor que cursa el séptimo grado en la escuela Driftwood Middle en Hollywood.

El menor ingresó al plantel en enero tras llegar de Guatemala en diciembre del año pasado. Deysi dice que su hijo aún no habla inglés, y asegura que no hizo nada para provocar lo ocurrido, por lo que ya ha buscado el apoyo de una abogada.

“Ella está yendo adelante con los cargos criminales … asalto agravado también puede ser a raíz de un crimen de odio, no sabemos pero queremos que la fiscalía vea el video analice y la fiscalía tomará la decisión’, apunta la abogada Maribel Piza.

Pero principalmente quiere crear conciencia sobre lo ocurrido. “Quiere que otros padres estén al tanto de las situaciones en los autobuses. Si sus hijos montan los autobuses que hablen con ellos respecto a los que están en el autobús y protegerse de los que puedan hacerte daño”, precisa la abogada.

El reporte de la policía señala que se trata de un asunto que lleva días. Que uno de los estudiantes reportó que otro constantemente lo molestaba tocando su cuello y hombros. Le pidió que parara y no lo hizo y le dio una bofetada en la cara, luego el otro respondió de la misma manera.

En un comunicado emitido por las escuelas públicas de Broward se lee: “El jueves, dos estudiantes agredieron físicamente a otro estudiante mientras regresaban a casa en un autobús escolar, como parte de una disputa continua. El conductor del autobús se detuvo y notificó a la policía, que investigó lo ocurrido. La víctima del ataque fue examinada en el lugar por paramédicos y entregada a sus padres. Los dos estudiantes responsables del incidente recibieron las medidas disciplinarias correspondientes según el Código de Conducta Estudiantil del Distrito”.