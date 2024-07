Cientos de residentes de Miami Springs afectados por nuevos medidores de agua

En mayo residentes de Miami Springs como Marina González nos contaron como sus cuentas de agua se dispararon de un día para otro. En su caso, de menos de cien dólares a más de mil. “Me afecta porque la economía está bien mala y nadie tiene ahora mil y pico de pesos para pagar el agua”, nos dijo.

En ese entonces, el Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade le echó la culpa a un número “Limitado” de contadores automatizados nuevos que no estaban sincronizados con el sistema de facturación de su departamento. Diciendo que en esos casos calculaban “automáticamente una factura estimada basada en el consumo histórico de la cuenta del cliente”.

Pero las llamadas de Miami Springs continuaron luego que sacamos la primera historia; llamadas de residentes como Miriam Rodríguez cuestionando las cuentas de agua que les estaban llegando. “Desde que cambiaron los metros de análogo a digital el precio de mi agua ha subido el triple. Yo ya he tenido dos plomeros y un handyman venir, todos con licencia decir que yo no tengo ningún problema de gotera en la casa”, dice Rodríguez.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Luego que contactamos al departamento de agua, prometieron reevaluar las cuentas de los clientes que tenían contadores nuevos y ahora nos confirmaron que ese número limitado de contadores con problemas asciende a 400. “Yo he hecho todo de mi parte, me he gastado dinero reemplazando cosas y siguen los biles altos y ellos no están explicando de como interpretar la medida de lo que yo estoy leyendo”, dice Rodríguez.

En un comunicado el departamento de agua nos dijo que “todas estas cuentas ahora reciben facturas basadas en el consumo real y no en estimados”. El departamento explicó que no tienen un programa de “lectura estimada” como algunos otros condados, pero en su lugar, sólo utilizan lecturas estimadas que se basan en el consumo anterior de un cliente “cuando un medidor de agua es inaccesible, está dañado o no se comunica” con su sistema.

Si notas las palabras “Estimated Reading” o lectura estimada en tu cuenta por varios meses, puede ser porque no han reemplazado el contador, no tienen acceso a él, un equipo de construcción o jardinería lo dañó o no se está comunicado con la central. Dicen que, si ese es el caso, debes comunicarte con el departamento de agua.

Nos contactamos con el departamento de agua y alcantarillado de miami dade sobre la factura de Miriam y las otras personas que nos llamaron.

Nos dijeron que su medidor funciona correctamente, pero planean comunicarse con ella directamente para darle más información. Según el sitio web del condado, puedes verificar si leyeron mal tu contador, copiando los números que aparecen en él y comparándolos con los números de tu cuenta. Los números del contador deben ser igual o mayores a los de tu cuenta.