Consejos esenciales para evitar estafas durante las vacaciones

MIAMI, Florida - Si estás preparando unas vacaciones este verano, presta atención. Las maletas no son las únicas cosas que podemos perder mientras viajamos. Myriam Masihy de Telemundo 51 Responde nos muestra cómo muchos olvidamos proteger nuestros datos personales cuando viajamos, abriéndole la puerta a los estafadores de distintas maneras.

William Pelaez, un viajero experimentado, comparte su amor por explorar nuevas culturas. "Para mí es una experiencia bien bonita porque he viajado a muchos países y he conocido muchas culturas," dice William. Entre sus destinos favoritos, menciona la cultura indígena en Bolivia, Perú y Chile, recuerdos que no olvidará.

Sin embargo, igual que no olvida sus experiencias, William nunca olvida proteger sus datos personales durante sus viajes. "Para proteger mis datos personales los tengo aquí, en mi cartera siempre, y tengo mucho cuidado. Siempre estoy fijándome si tengo el pasaporte, mi teléfono y todos los documentos bien resguardados," afirma.

Eva Velásquez, presidenta del Centro de Recursos sobre Robo de Identidad (ITRC), advierte que los estafadores no se toman vacaciones. Aunque físicamente cargues con tus documentos y objetos personales, no quiere decir que están protegidos. Entonces, ¿cómo hacerlo?

Aquí algunos consejos esenciales:

Actualiza tus dispositivos móviles: Antes de tu viaje, asegúrate de que todos tus dispositivos tengan el software actualizado. Apaga la conexión Wi-Fi automática: Evita que tu celular se conecte a redes desconocidas o en las que no confíes. Evita cargar tus dispositivos en estaciones USB públicas: Es preferible usar un cargador portátil o conectarte directamente a un enchufe con tu propio cargador. No publiques tus planes de viaje en redes sociales: Esto puede exponerte a riesgos innecesarios. Utiliza la autenticación multifactor: Protege tus contraseñas y datos personales con métodos de autenticación adicionales.

Velásquez subraya la importancia de revisar tus cuentas e información antes y después de cada viaje. "Hemos escuchado de personas que regresaron de vacaciones e incluso tienen sus dispositivos físicos en posesión de ellos, y algo está mal," comenta.

William también ha tenido experiencias con intentos de estafa. "Me ha pasado que me han tratado de engañar, pero tengo experiencia al viajar y no me he dejado engañar por los hackeadores," comparte.

El objetivo de cada viaje es que sea seguro y placentero, pero recuerda que es importante siempre estar alerta y proteger tus finanzas. ¡Felices y seguras vacaciones!