Aumenta la práctica de alquiler de casas rodantes como viviendas permanentes

Un cartel en una transitada vía de Hialeah anuncia el alquiler de una casa rodante. En las redes sociales también anuncian otras llamándoles apartamentos.

En una búsqueda rápida por Facebook Marketplace, nuestro equipo encontró casas rodantes anunciadas como apartamentos por $1100 al mes en Opa Locka, $1000 al mes en Miami Gardens y Miami, $1200 en Homestead, y hasta $1650 por una de dos habitaciones en Hialeah.

La práctica de arrendar casas móviles como viviendas permanentes es algo que el alcalde de Hialeah, Esteban Bovo, está tratando de controlar. “Sabemos que la oferta no cumple con la demanda que existe. Eso ha disparado los precios de los alquileres y lo que han hecho personas, no solo en Hialeah, sino que en otras partes también, van a resolver por su cuenta”, dice Bovo.

Según un reciente estudio de Wallethub, Hialeah, Miami y Fort Lauderdale son algunos de los mercados inmobiliarios menos asequibles del país tomando en cuenta los ingresos y costo del alquiler.

“Las rentas están muy cara y todo el mundo se acopla a ayudarse unos con otros con tal de no estar en la calle”, dice Randy Oliva, quien vive cerca del cartel que encontramos en Hialeah. Él asegura que no le molesta la práctica hasta que la gente abusa. “Si, la gente se pasa. Yo entiendo que hay mucha población. La gente no tiene dónde vivir. Esa es la verdad y hay casas que tienen dos o tres”.

Manejando por la ciudad de Hialeah encontramos una residencia con tres casas móviles en el patio. Algunos vecinos, que no quisieron hablar en cámara por temor a represalias, dicen que no solo afecta el valor de sus propiedades sino también su calidad de vida por la basura y deshechos humanos adicionales que se generan, pero Osniel Hernández quien vive al lado, no piensa igual. “No me molesta para nada. Siempre y cuando no hagan ningún disturbio”, dice Hernandez.

Al alcalde de Hialeah si le preocupa la práctica y está considerando limitar el número de vehículos recreacionales como casas rodantes y botes que pueden estacionar en una casa y no permitir que estén en el patio lejos de la vista de los inspectores. “Yo no quiero quitarle a nadie lo que se ha ganado y lo que ha trabajado, pero sí tienen que entender que esto no se puede usar ilegalmente y lo están empezando a hacer con mucha frecuencia”, dice Bovo.

Willians Guerra, el jefe de bomberos de Hialeah dice que la práctica de usar casas móviles como residencias permanentes es peligrosa. “Estás conectando una casa móvil a los breakers. Puede haber un corte entonces la casa en si puede coger fuego”, precisa Guerra.

El sur de la Florida no es el único lugar donde personas han convertido casas rodantes en viviendas permanentes debido al alto costo de alquiler. Varias ciudades en California han estado lidiando con líneas de casas rodantes estacionadas al lado de calles residenciales. Buscando no desplazar a personas, la ciudad de San Jose arrendó un lote para que estacionen sus casas y vivan ahí, algo que incomodó a los vecinos de ese vecindario.

Aunque en California tienen las leyes más favorables para el estacionamiento de casas rodantes, en diciembre, la ciudad de San Francisco piensa imponer nuevas restricciones de cuatro horas en algunas calles donde están estacionadas obligando a sus residentes a irse.