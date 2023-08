Aquí algunos consejos para salir de tus deudas

Si sientes que tus ingresos ya no te alcanzan para cubrir tus gastos, no estás solo. Según una encuesta de la empresa www.Debt.com, muchas familias admiten que se han endeudado recientemente porque no les alcanza el dinero.

“La encuesta nos reveló que más del 45% de las personas no llegaba a fin de mes. O sea, tenía que usar sus tarjetas de crédito para poder llegar a fin de mes. Y eso no está bien”, dice Guillermo Wolf, director de mercadeo de Debt.com

Considerando que la tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito aumento en el último año de 14% a 24%, saldar esas deudas será casi imposible para muchas familias.

Los expertos de Debt.com aconsejan comenzar preparando un presupuesto, anotando todos tus ingresos y tus gastos.

“Todos sus gastos de vivienda. Sus gastos de vehículo, sus gastos de servicios públicos como electricidad, agua, aseo, etcétera y ponerlo en ese presupuesto. Es la única manera de ver cómo están sus finanzas personales. Entonces, si el presupuesto es positivo, quiere decir que tiene un superávit. Pero si el presupuesto es negativo, quiere decir que hay que ajustar algo en los gastos”, asegura Wolf.

Los expertos de Debt.com aconsejan que puede comenzar ajustando mientras elimina cosas como membresías y gastos innecesarios. “Si tienes cinco o seis diferentes servicio de streaming corta, usa uno. Si no te da en este momento el dinero para pagar un gimnasio, sal a la calle, camina”, aconseja Wolf.

También revisa tus principales gastos que son la vivienda, el transporte y la comida. Expertos dicen que no debes gastar más del 30% de tus ingresos en tu vivienda. Puedes reducir tus gastos de transporte comprando un vehículo usado o tomando transporte público y el de comida cocinando más en casa y comprando en supermercados de descuento.

También, debes separar 20% de tus ingresos para objetivos financieros, como ahorrar para el retiro, la educación de tus hijos o para un fondo de emergencia. “Todo el mundo tiene que tener un fondo de emergencia que al menos tiene que cubrir de por lo menos de tres meses a seis meses de todos tus gastos”, advierte Wolf.

Si ya estas endeudado, fija un plan de pago dentro de ese presupuesto para comenzar a saldar esas deudas.

“Es importante que las tarjetas de crédito no le hagan el pago mínimo. Se tiene que hacer el esfuerzo y pagar más del mínimo y pagar aquellas tarjetas de crédito donde le cobren más interés primero”, aconseja Wolf.

Otra manera de salir más rápido de esas deudas es consiguiendo un trabajo adicional a tiempo parcial para aumentar los ingresos. Si la deuda es tan enorme que no vez como la podrías saldar por tu cuenta, puedes buscar asesoría financiera o considerar consolidarla en un préstamo con un interés más bajo.