Conductor pide ayuda recibiendo respuesta de su seguro tras mortal accidente

Hipólito Llanes recuerda con cariño a su suegra Martina Arteaga Valdivia, quien falleció el 21 de octubre pasado cuando Hipólito y su esposa la conducían al norte de la Florida para reunirse con familiares. “Nosotros íbamos por ahí por Okechobbee, la 27 interestatal, cuando ese señor salió de la nada, y cruzó de la senda del lado acá y se metió en la senda mía y me dio”, cuenta Llanes.

Según la policía, Arley Montenegro conducía ebrio y en sentido contrario cuando chocó con Hipólito, en el incidente murió su suegra y él y su esposa fueron hospitalizados. “Cuando abrí los ojos estaba operado ya y me dijeron que tenía ocho costillas partías, una enterrada en el vaso”, cuenta Llanes.

En diciembre la policía de Miramar arresto a Arley Montenegro bajo varios cargos incluyendo homicidio vehicular por conducir bajo los efectos del alcohol. Según la policía, su nivel de alcohol en sangre era más de tres veces el límite legal. Llanes dice que estuvo hospitalizado por 7 días. “El mismo día que me dieron de alta, yo fui al seguro”, dice.

Desde entonces Llanes dice que ha estado reclamándole a su seguro de auto, que es el mismo que tenía Montenegro, United Automobile Insurance Company; hasta presentándose en las oficinas de la compañía. “El security me dijo aquí no se puede entrar”, dice Llanes.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Tras mucha insistencia, Llanes dice que la aseguradora le ofreció $2.200 por la pérdida total de su auto, algo que él dice no le alcanzaría para reemplazarlo. Dice que siguió tratando de comunicarse con el seguro, pero no le fue fácil.

La abogada Amanda Demanda no representa a los involucrados en este accidente, pero dice que este caso no es inusual. “La verdad es que tratar de lidiar con una compañía de seguros de autos después de un accidente es bien difícil para el consumidor. Lo hacen bien tedioso. La gente se cansa de tratar de llamar y algunas compañías tienen reputaciones de no contestar los teléfonos o los reclamos y no actuar rápidamente”, dice la abogada, agregando que recuperar dinero en estos casos no es fácil. “Para que tú puedas recibir una compensación, después de sufrir una lesión de la persona que causó el accidente, el que tuvo la culpa, tiene que llevar un tipo de cobertura de bodily injury, que muchas veces en Florida los conductores que causan el accidente no tienen esa cobertura, porque somos el único estado en el país entero que no requiere que nosotros llevemos una cobertura de una lesión que le causamos a un tercero”, explica la abogada.

La aseguradora no respondió cuando le preguntamos acerca del caso de Llanes, pero después de que los contactamos le enviaron un cheque de $5.000 para cubrir la pérdida del auto. Llanes ahora está evaluando sus opciones legales para ver si busca compensación por sus gastos médicos y los gastos fúnebres de su suegra.

La abogada Amanda Demanda dice que, para protegerse de casos como éste, lo mejor es tener tu propio seguro que te cubra si chocas con alguien que no tiene seguro, que cubra tus lesiones. Eso se conoce como UM o Uninsured o undersinsured Motorists. En cuanto a Arley Montenegro, él se ha declarado no culpable de todos los cargos y permanece tras las rejas sin derecho a fianza, esperando su juicio criminal. Su abogada no respondió cuando la contactamos.