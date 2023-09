Alternativas para reducir la basura que enviamos a los vertederos

La posible instalación de nuevos incineradores de basura en Miami-Dade y Broward tiene a muchos residentes molestos, pero ¿qué estamos haciendo para reducir la cantidad de deshechos que enviamos a los vertederos?

“Si no ponemos de nuestra parte cada persona, entonces eso sí que va a ser un problema bien grande”, dice Lorna Bravo, Directora del Instituto de Comida y Ciencias Agrícolas de la Universidad de la Florida (IFAS, por sus siglas en inglés) una extensión entre los científicos del instituto educativo y los consumidores.

Bravo dice que una enorme parte de las cuatro libras y media de basura que cada residente del sur de la Florida saca a diario no debería terminar en los vertederos. Un “36% de toda la basura que se está generando en la Florida es orgánica. ¿Qué es orgánica? Todo lo que es papel, todo lo que sale de tu jardín y también la comida”, explica Bravo.

Todo eso puede convertirse en abono para el jardín mediante un proceso de compostaje que todos podemos hacer, ya sea a través de contenedores de compostaje que tenemos en el patio. Para hogares pequeños o apartamentos se usan contenedores menores con gusanos especiales que puedes guardar en un gabinete de la cocina, práctica conocida como vermicompostaje.

¿Qué comen estos gusanos? Desde la borra de tu café hasta cartón si está cortado en trozos pequeños. “También si estás haciendo huevos todos las conchitas de los huevos (cáscaras), si estás pelando las papas o si estás pelando las manzanas o las frutas, todo eso lo puedes poner ahí en vez de ponerlo en la basura”, dice Bravo.

En IFAS ofrecen clases de compostaje y vermicompostaje. El día que visitamos, encontramos a Richard Ramcharitar, un residente de Southwest Ranches que encabeza la lucha en contra de los incineradores, tomando un curso. “Estamos preocupados por el impacto a la salud y el medio ambiente” dice Ramcharitar, refiriéndose a los incineradores. Él dice que vivió cerca de uno mucho tiempo y fue impactado por las emisiones.

El condado Broward advierte que si los residentes aumentaran su reciclaje del 31% a 75%, no habría necesidad de construir otro incinerador. “Las cosas no desaparecen, todos botan la basura y no quieren saber dónde va, pero tienen que ir a algún sitio”, explica Dustin Dubois, presidente de la empresa de compostaje Filthy Organics que ofrece un servicio de recogida de materia orgánica y entrega de abono.

“Hay alternativas a la práctica de botar todo en la basura”, dice la doctora Mica McMillan del Centro de Investigación y Educación de Fort Lauderdale agregando que el compostaje es una práctica fácil.

Michelle Evans, quien vive en un apartamento, comenzó a hacer vermicompostaje alimentando a sus gusanos con lo que antes enviaba al vertedero. “Son como animales. Como si tú tienes un perro. Y le tengo que dar comida cada semana y todo. Yo le digo a la gente que tengo gusanos como mascota”, asegura Evans riéndose.

Otra manera de reducir lo que enviamos al vertedero es a través de la práctica de compra cero desperdicios o zero waste shopping. Pueden ver como funciona esa práctica en este reportaje.

IFAS próximamente estará ofreciendo un curso de producción sostenible de comida urbana. Puedes matricularte usando este enlace.