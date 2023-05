Compras sin desperdicios para reducir el plástico que usamos

Pese a los esfuerzos por reciclar, millones de toneladas de plástico terminan en vertederos o contaminando el planeta por lo que muchos están buscando maneras de reducir el uso de los plásticos.

Millones de toneladas de productos plásticos terminan en vertederos de los Estados Unidos cada año donde muchas veces son incinerados porque no se pueden reciclar por distintos motivos.

Es tanto el desperdicio de plásticos que la Organización Mundial de la Salud ha ordenado que se investigue el impacto que tienen en el agua que consumimos, pues cada día hay nuevas maneras de reducir el número de envases y bolsas plásticas que enviamos al vertedero.

Una familia promedio de 4 personas, genera unas 20 libras de basura al día en los Estados Unidos. Y según la empresa que administra gran parte de nuestro reciclaje, el 30 por ciento de lo que enviamos termina en la basura debido a la contaminación, mientras tanto, seguimos comprando envases plásticos que usamos solo una vez.

Pamela Barrera, dueña de Verde Market, piensa en “toda el agua que se utiliza para generar plástico y energía. Estamos agotando los recursos naturales para crear un producto que lo usan una vez y después lo tiran”.

Por eso Pamela Barrera y su socia abrieron Verde Market, un mercado donde puedes traer tus envases vacíos y rellenarlos en vez de volver a comprar otro en un envase nuevo.

“No importa si es plástico, no me importa si tiene etiqueta. No importa. Lo que nos importa es que tú puedas utilizar ese contenedor. Por muchos años para no tener que crear uno nuevo y obviamente no tenerlo que tirar”, explica Pamela Barrera, dueña Verde Market.

Esto es parte de un movimiento global conocido como Zero Waste Shopping o compras cero desperdicios. En estas tiendas el peso queda registrado en un dispositivo electrónico para que luego te lo descuenten en la caja registradora.

“Todos nuestros productos son a base de plantas. Con muy pocos químicos”, precisa la dueña Verde Market.

Además, compran en grandes cantidades y en envases que también se rellenan.

Barrera comenta que hay productos “para todo. Lo que es el detergente de la ropa, hay suavizante de ropa, jabón para los platos, todo eso nos llegan unos barriles que además son tres tiendas y todos esos barriles después van de regreso a rellenarse”.

En los supermacados Sprout Farmers Market como en Whole Foods Market también puedes traer tus envases y bolsas.

Los envases los pesas con una cajera antes de comenzar a comprar y luego en la sección de bulk o granel los llenas.

Cristina Escalante, directora de la tienda Sprout de Miramar, explica que “en ese departamento. Nosotros ofrecemos diferentes café, nueces, dulce, productos para hornear y cocinar”.

También, en la sección de frutas y verduras, puedes comprar la cantidad que necesitas seleccionando lo que no viene envuelto y trayendo tus bolsas reusables.

Esa práctica de usar tus bolsas es algo que puedes hacer en ferias, mercados o puestos de verduras al igual que en otros supermercados.

Aquí en Sprout, aparte de ayudar al medioambiente reduciendo el uso de plásticos, reducen el desperdicio de comida

Escalante, la directora de la tienda Sprout de Miramar, comenta: “nosotros donamos esa comida que no se usa, que no se vende para la familia y los que son que necesitamos”.

