Conversaciones: Karina Sainz Borgo

Desde Madrid, España, la escritora y periodista Karina Sainz Borgo tuvo una amena conversación con nosotros. Sainz Borgo vive en España exiliada desde el 2006 y se definió “como una persona que trabaja, trabaja y trabaja, que lee, lee y escribe y escribe.” La hija de la española fue la primera novela de Karina Sainz Borgo, traducido a más de 20 idiomas y considerado uno de los mejores libros por la revista Times. Actualmente trabaja como periodista para el Diario ABC, un medio liado a la historia de España que tiene más de 100 años de fundado.

Aunque su primera novela “La hija de la española” fue escrita en el 2017 y publicada en 2019 es muy actual. Al respecto nos dijo: “La hija de la española está escrita con el mismo desgarro que siente la gente hoy, porque es represión brutal no ha menguado” nos dice la escritora Karina Sainz y añade que es una novela sobre la pérdida e identidad. Cuenta que es una mujer que pierde una madre y a raíz de la muerte de su madre pierde la casa, pierde un país y lo pierde todo. A raíz de su novela muchas personas se le acercaron contándole que habían perdido a un hijo, o a una madre. Según Sainz Borgo la novela no trata sólo sobre pérdidas familiares pero la pérdida de su país.

Con la publicación de su segunda novela El Tercer País, Karina Sainz Borgo confirma su talento, y su pertenencia a una nueva literatura latinoamericana que que está conquistando a lectores de todo el mundo fundiendo el thriller, el western, la tragedia clásica y la herencia de los maestros del boom. Sainz Borgo nos cuenta que supo sobre una mujer que enterraba a personas que morían en el camino y no tenían quién los enterrara. Esa novela tiene muchos guiños a Juan Rulfo. Según Sainz Borgo ha leído Pedro Páramo varias veces y todavía no logra descifrar quiénes son los muertos y quiénes son los vivos. En El tercer país no hay fronteras y es el país que se crea entre los límites que según Sainz Borgo refleja la situación en cualquier frontera; incluyendo la frontera de Estados Unidos con México.

Sainz Borgo confiesa conmovida que tiene amigos desaparecidos desde hace años en Venezuela, gente con la que trabajó y según ella, la mano de la represión es tan larga que sacude a todos. El país ha pasado por 25 años de una represión dura y la gran expresión que aglutina Maria Corina Machado es que se necesita un cambio, pero lo que tenemos en frente es un régimen autoritario y la situación actual puede tomar un mecanismo de radicalización. Sainz Borgo declara que Maduro vive al margen del continente y vive apoyado por: “el eje Rusia, Turquía y Cuba yo creo que Maduro no tiene interés en convivir con democracias occidentales” declaró Karina Sainz Borgo.

Actualmente la autora escribe una tercera novela en la que la protagonista es la hermana de La hija de la española.