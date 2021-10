Tras explosivo testimonio, Facebook introduce nuevas funciones para adolescentes

Después de un perjudicial testimonio sobre el daño que hacen sus plataformas en los niños, Facebook anunció que introducirá varias funciones, como incitar a los adolescentes a tomar un descanso en Instagram y "avisarles" cuando estén viendo de manera repetida el mismo contenido que no es bueno para su bienestar.

Facebook, con sede en Menlo Park, California, también planea introducir nuevos controles para los padres o tutores de adolescentes, de forma opcional, para que puedan supervisar lo que hacen los menores en línea.

Estas iniciativas se producen después de que Facebook anunciara, a fines del mes pasado, que estaba pausando el trabajo de su proyecto Instagram para Niños. Sin embargo, los críticos señalaron que el plan carece de detalles y se muestran escépticos de que las nuevas funciones sean efectivas.

Los nuevos controles fueron delineados el domingo por Nick Clegg, vicepresidente de asuntos globales de Facebook, quien hizo las rondas en varios programas de noticias dominicales, incluidos "State of the Union" de CNN y "This Week with George Stephanopoulos" de ABC. En los programas le preguntaron sobre el uso de algoritmos en Facebook y sobre su papel en la difusión de información errónea antes de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio.

"Estamos constantemente iterando para mejorar nuestros productos", dijo Clegg a Dana Bash el domingo en el programa State of the Union. "No podemos con un movimiento de varita hacer que la vida de todos sea perfecta. Lo que podemos hacer es mejorar nuestros productos para que sean tan seguros y agradables de usar".

Clegg agregó que Facebook ha invertido $13 mil millones en los últimos años para mantener la plataforma segura y que la compañía tiene 40,000 personas trabajando en estos temas.

LOS DETALLES DEL EXPLOSIVO TESTIMONIO

Las entrevistas se producen después de que Frances Haugen, una excientífica de datos de Facebook, compareciera ante el Congreso la semana pasada para acusar a la plataforma de redes sociales de no realizar cambios en Instagram después de que una investigación interna mostrara que la aplicación podría generar un aparente daño a algunos adolescentes. Además, acusó a Facebook de ser deshonesto en su lucha pública contra el odio y la desinformación.

Las acusaciones de Haugen fueron respaldadas por decenas de miles de páginas de documentos de investigación internos, que copió en secreto antes de dejar su trabajo en la unidad de integridad cívica de la empresa.

HAY CIERTAS SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LAS FUNCIONES

Josh Golin, director ejecutivo de Fairplay, dijo que no cree que sea eficaz la introducción de controles para ayudar a los padres a supervisar a los adolescentes ya que muchos de ellos establecen cuentas secretas. También tenía dudas sobre la eficacia de impulsar a los menores para que se tomen un descanso o se alejen del contenido dañino.

Además, señaló que Facebook necesita mostrar exactamente cómo lo implementarían y ofrecer investigaciones que demuestren que estas herramientas son efectivas. "Hay una tremenda razón para ser escéptico", dijo. Agregó que los reguladores deben restringir lo que Facebook hace con sus algoritmos.

Asimismo, dijo que cree que Facebook debería cancelar su proyecto de Instagram para Niños.

Cuando Clegg fue interrogado por Bash y Stephanopoulos en entrevistas separadas sobre el uso de algoritmos para amplificar la información errónea antes de los disturbios del 6 de enero, respondió que si Facebook eliminaba los algoritmos, la gente vería más, no menos discursos de odio, y más, no menos desinformación.

Clegg les dijo a ambos presentadores que los algoritmos sirven como "filtros de spam gigantes".

La senadora demócrata Amy Klobuchar de Minnesota, que preside el Subcomité de Comercio del Senado sobre Política de Competencia, Antimonopolio y Derechos del Consumidor, le dijo a Bash el domingo en una entrevista separada que es hora de actualizar las leyes de privacidad de los niños y ofrecer más transparencia en el uso de algoritmos.

"Aprecio que esté dispuesto a hablar sobre las cosas, pero creo que el momento de la conversación ha terminado", dijo Klobuchar, refiriéndose al plan de Clegg. "El momento de la acción es ahora".