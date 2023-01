Estas son las 5 mejores dietas para 2023, según nuevo reporte

Por sexto año consecutivo, la dieta mediterránea, un modo de alimentación centrado en cereales integrales, frutas, verduras, proteína y grasas saludables- es la mejor dieta global, según la clasificación anual de U.S. News & World Report.

La dieta DASH, cuyo objetivo es reducir la presión arterial, y la dieta flexitariana, un patrón de alimentación vegetariano modificado, empataron en segundo lugar para completar las tres mejores dietas globales.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

"Las razones (por las que la dieta mediterránea es popular) son bastante sencillas. Se comen alimentos integrales deliciosos. Está respaldada por décadas de investigación que demuestran sus beneficios para la salud en diversas afecciones", explica a TODAY.com Gretel Schueller, redactora jefe de salud de U.S. News & World Report. "Es saludable. No elimina ningún grupo de alimentos ni alimentos específicos. Así que permite que sea sostenible".

Estas son las cinco mejores dietas para 2023:

Dieta mediterránea Dieta DASH y dieta flexitariana (empate) Dieta MIND Dieta TLC

La dieta mediterránea también ocupó el primer puesto en otras categorías, como mejor dieta para la salud de huesos y articulaciones, mejores dietas para familias, mejor dieta para comer sano y mejor dieta basada en plantas. WeightWatchers ocupa el primer puesto en las categorías de mejores dietas para adelgazar y mejores programas dietéticos.

"Cuando hablamos de la dieta mediterránea, se trata más bien de un estilo de vida y, por lo tanto, podemos hablar de cómo aplicarla a una variedad de cocinas", dice Schueller. "Te fijas en alimentos ricos en fibra y cereales integrales, e Incluye muchos alimentos integrales y cantidades moderadas de grasas saludables".

QUÉ CAMBIÓ EN LA EVALUACIÓN DE LAS DIETAS

Este año, el panel de 30 expertos de la publicación evaluó 24 dietas y planes alimentarios diferentes en función de sus resultados en 11 categorías. En el pasado, examinaron 40 dietas, pero ese número cambió por diversas razones.

"Si nos fijamos en las listas de dietas, veremos que muchas de las que clasificamos el año pasado siguen existiendo. Se han incorporado a una de las 24 dietas clasificadas. Por ejemplo, las dietas vegana y vegetariana siempre se clasificaban por separado", explica Schueller. "Hay una variedad de razones por las que las incluimos en todas las dietas, y creo que las grandes razones son una, que ha habido un movimiento creciente hacia la alimentación basada en plantas".

U.S. News ha incluido dos nuevas categorías en las que clasifica las dietas: las mejores dietas para familias y las mejores dietas para la salud de huesos y articulaciones.

Cuando se trata de dietas para toda la familia, los expertos tienen en cuenta el presupuesto y lo fácil que es encontrar ingredientes agradables que encajen en determinadas dietas.

"Hay que asegurarse de que el plan de alimentación ofrezca el valor nutricional adecuado para las distintas necesidades calóricas y nutricionales de personas de distintas edades, distintos niveles de actividad y distintos estados de salud", afirma Schueller.

CUALES SON LAS DIETAS QUE NO SON SOSTENIBLES

Las dietas que obtuvieron peores resultados, incluidas las dietas de alimentos crudos (número 24 en el total de dietas), ceto (número 20 en el total) y Atkins (número 21 en el total), exigen que la gente elimine alimentos y suelen incluir muchas normas. Esto hace que sea difícil mantenerlas a largo plazo.

"Estas dietas muy bajas en carbohidratos son muy populares porque la gente puede tener resultados bastante significativos muy rápidamente", dice a TODAY.com Camila Martin, nutricionista de UW Health en Madison, que no participó en la clasificación de U.S. News. "Veremos una pérdida de peso realmente rápida. Pero gran parte de eso se debe realmente a los cambios de fluidos y no a cambios reales en la composición corporal."

Para más información, visita TODAY.com