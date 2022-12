Consejos para crear hábitos saludables y realistas en el 2023

ALBUQUERQUE - Ya el 2022 está a punto de acabarse y muchas personas miran para atrás y afirman que el 2023 va a ser un año mejor. Con esta visión en mente, establecen metas, crean planes y en general, se encaminan a ser mejores personas.

No obstante, también están esos que quieren hacer un cambio en el próximo año, pero no saben por dónde empezar. Si estás en este grupo de personas, no te preocupes, porque aquí venimos a proponerte un estilo de vida saludable, tanto física como emocionalmente para el 2023.

“Comenzar el nuevo año centrándose en su salud es un gran comienzo para un estilo de vida saludable. Asegúrese de concentrarse no solo en su salud física, sino también en su salud mental”, declaró Christopher Novak, director médico de la División de Salud Pública del Departamento de Salud de Nuevo México.

Para hacer este cambio, no te apresures, toma todo con calma y comienza trabajando con lo que te sientas cómodo.

Inicia con cambios pequeños a tu rutina, como lo es tomarte un vaso de agua al comenzar tu día, no chequear las redes sociales al menos dos horas después levantarte y añadir más vegetales, frutas, cereales integrales y productos lácteos bajos en grasa, a tu dieta.

Otro pequeño cambio que puedes incorporar a tu rutina es tomar las escaleras en vez del elevador. Es un cambio que, a la larga, hará un impacto positivo en tu salud física. No obstante, si te animas, intenta incorporar rutinas de ejercicio a tu día. Con mover tu cuerpo 30 minutos al día basta para mantener una condición física saludable.

Intenta dormir al menos 8 horas. Según el Departamento de Salud, la falta de sueño se asocia con una serie de enfermedades y afecciones crónicas. Puedes encontrar recursos para dormir mejor aquí.

Pero sobre todo, intenta disfrutar tu día a día. Suena a cliché, pero el enfocarte en el presente y no estresarte por las cosas que no puedes controlar, impactará positivamente tu vida y te encontrarás disfrutando más lo que tienes ahora, en vez de estar preocupándote por cómo será todo o lo que pudo haber sido.