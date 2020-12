¿Debemos preocuparnos? Nuevas cepas de COVID-19 más contagiosas surgen en Sudáfrica y Reino Unido

JOHANNESBURGO.- — Una nueva variante del coronavirus está causando un repunte de la enfermedad en Sudáfrica incluyendo casos, hospitalizaciones y decesos, informaron las autoridades locales.

La nueva cepa, llamada 501.V2, está presenta en las más recientes infecciones en Sudáfrica, indicaron autoridades de salud y expertos científicos del país.

La nueva variante, distinta a la que ha aparecido en Gran Bretaña, al parecer es aún más contagiosa que la versión original. Científicos sudafricanos están averiguando si la vacuna contra COVID-19 también proteger contra la nueva versión.

El profesor Salim Abdool Karim, presidente de la comisión ministerial que asesora al gobierno, declaró en una sesión informativa con periodistas que, según datos preliminares, el nuevo tipo de virus es el más dominante en la nueva ola de contagios que padece Sudáfrica.

Actualmente Sudáfrica tiene más de 8,500 personas hospitalizadas con COVID-19, comparado con el récord anterior de 8,300 registrado en agosto.

OMS llama a la calma

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que no hay ninguna evidencia de que la nueva cepa o variante del coronavirus identificada en el Reino Unido cause una infección más grave o afecte a la eficacia de los test de diagnóstico y vacunas disponibles.

Los responsables británicos han informado a la OMS de que "no creen que esto tenga algún impacto en la vacuna", dijo la responsable de la célula técnica anticovid en la organización, Maria Van Kerkhove, en una conferencia de prensa en Ginebra.

En cambio, la experta confirmó que la nueva cepa se transmitiría más fácilmente, lo que explica que en el Reino Unido la tasa de reproducción del virus (cuántas personas son contaminadas por cada infectado) haya pasado de 1.1 a 1.5 coincidiendo con la propagación de esta variante.

Van Kerkhove también aclaró que la nueva variante del coronavirus identificada en el Reino Unido no es la misma que la que se ha descubierto en Sudáfrica.

La confusión se originó en el hecho de que las dos cepas se identificaron casi simultáneamente. "Ciencia y gobiernos están siendo muy cautos ante estas nuevas mutaciones, pero a estas alturas no hay evidencias de que cambien la gravedad de la enfermedad o la eficacia de diagnósticos y vacunas", añadió el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan.

"Estamos entrando en periodo de vacaciones, necesitamos parar la transmisión y sabemos cómo hacerlo", señaló, y tanto él como Van Kerkhove reiteraron la necesidad de mantener medidas como el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, el lavado frecuente de manos y el evitar lugares concurridos y mal ventilados.

"Los virus mutan, es natural y hay que esperar esto", añadió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus al comienzo de la rueda de prensa.

La aparición de una nueva variante del coronavirus ha obligado a las autoridades británicas a establecer duras medidas restrictivas en gran parte del Reino Unido por el alarmante incremento de los casos del COVID-19.

¿CÓMO SE PRODUCEN ESTAS NUEVAS CEPAS?

A menudo los virus adquieren pequeños cambios de una letra o dos en su alfabeto genético simplemente a través de la evolución normal. Una cepa ligeramente modificada puede llegar a ser la más común en un país o región sólo porque es la que primero se arraigó ahí o porque eventos de “mucha propagación” ayudaron a que se afianzara.

Un motivo de mayor preocupación es cuando un virus muta al modificar las proteínas de su superficie para que le ayuden a eludir a los medicamentos o al sistema inmunológico.

“Evidencia que está surgiendo” indica que eso podría estar ocurriendo con el nuevo coronavirus, tuiteó Trevor Bedford, biólogo y experto en genética del Centro de Investigación Oncológica Fred Hutchinson, en Seattle. “Ahora hemos visto el surgimiento y propagación de varias variantes” que dejan entrever esto, y algunas muestran resistencia a los tratamientos de anticuerpos, señaló.

¿QUÉ OTRAS CEPAS HAN SURGIDO?

En abril, investigadores de Suecia encontraron un virus con dos cambios genéticos que parecían hacerlo casi dos veces más infeccioso, comentó Gupta. Aproximadamente 6,000 casos de esa cepa de coronavirus se han reportado en todo el mundo, principalmente en Dinamarca e Inglaterra, agregó.

Varias variantes de esa cepa ya han surgido. Algunos de esos casos fueron de personas que se infectaron en criaderos de visones en Dinamarca. Una nueva cepa en Sudáfrica tiene dos modificaciones que ya habían sido vistas antes, además de algunas nuevas.

La que está en Gran Bretaña tiene las dos modificaciones y más, incluidas ocho en la proteína puntiaguda, dijo Gupta. Es llamada una “variante bajo investigación” debido a que aún no se conoce qué tan significativa es.

La cepa fue identificada en el sureste de Inglaterra en septiembre y ha estado circulando en la zona desde entonces, comentó un funcionario de la Organización Mundial de la Salud a la BBC el domingo.

¿LA GENTE QUE TUVO COVID-19 DE UNA CEPA VIEJA PUEDE CONTRAER LA NUEVA? ¿ESTO SOCAVARÁ EL EFECTO DE LAS VACUNAS?

Probablemente no, dijo el domingo Scott Gottlieb, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos durante el programa “Face the Nation” de la CBS.

“Es improbable”, concordó Gupta. Vivek Murthy, el nominado para director de salud pública por el presidente electo Joe Biden, dijo el domingo en el programa “Meet the Press” de la NBC que no “existe ninguna razón para creer que las vacunas que se han desarrollado no serán efectivas contra este virus”.

Las vacunas producen una amplia gama de respuestas por parte del sistema inmunológico más allá de la que tiene ante la proteína puntiaguda, apuntaron varios expertos médicos.

La posibilidad de que nuevas cepas sean resistentes a las vacunas que se tienen es baja, pero no “inexistente”, comentó el doctor Moncef Slaoui, principal asesor científico de la campaña de vacunación del gobierno estadounidense, en el programa “State of the Union” de CNN.

“Hasta ahora, no creo que haya habido una sola variante que fuera resistente”, señaló. “Esta variante en particular en Gran Bretaña, creo, es muy improbable que haya escapado a la inmunidad que proporciona la vacuna”.

Bedford estuvo de acuerdo. “No estoy preocupado” porque probablemente se necesitarían muchos cambios en el código genético para socavar una vacuna, no sólo una o dos mutaciones, tuiteó Bedford. Pero las vacunas quizás necesiten ser actualizadas con el paso del tiempo conforme se acumulan las modificaciones, y los cambios deberían ser supervisados más de cerca, escribió.

Murthy dijo que la nueva cepa no implica modificar las recomendaciones de las autoridades de salud sobre el uso mascarillas, lavarse las manos y mantener el distanciamiento social.