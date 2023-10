Se cumplen 600 días del comienzo de la invasión rusa a Ucrania

KIEV - El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, pidió este lunes a sus compatriotas y aliados “no perder la unidad” y no caer en las “dudas” sobre la capacidad del país para ganarle la guerra a Rusia, en un mensaje publicado cuando se cumplen 600 días del comienzo de la invasión rusa.

“La cuestión es no perder tiempo. No perder la unidad. No permitir que las dudas corroan la voluntad”, escribió Zelenskyy en un mensaje publicado en su cuenta de Telegram que comienza recordando la efeméride.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Miami aquí.

El jefe del Estado ucraniano dio las gracias “a todos los que luchan y trabajan por la libertad de Ucrania”, honró “la memoria de todos los que dieron sus vidas para preservar la nación” e hizo un llamamiento a seguir “destrozando al ocupante cada día” y “hacer todo lo posible para garantizar que el futuro de los ucranianos pertenezca sólo a los ucranianos”.

Zelenskyy publica este mensaje cuando se acerca el invierno y Ucrania no ha conseguido los avances esperados en la contraofensiva que lanzó a principios de junio.

Kiev se enfrenta además a la oposición de una parte del Partido Republicano de EEUU que consiguió dejar fuera la ayuda a Ucrania de la última prórroga de los presupuestos aprobada en el Congreso.