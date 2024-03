Perturbador video muestra a estudiantes escupiendo en la espalda de otro en la Universidad de Miami

MIAMI, Florida - Funcionarios de la Universidad de Miami dijeron que están investigando después de que circularan en línea videos inquietantes que parecían mostrar novatadas en una fraternidad en el campus.

Uno de los videos muestra a un joven sentado en un bote de basura mientras otros jóvenes beben un líquido y luego lo escupen en la espalda del otro joven.

"Eso es desagradable", dice alguien al fondo del vídeo.

La Universidad de Miami confirmó que Sigma Alpha Epsilon es la fraternidad en cuestión y dijo en un comunicado el jueves que están al tanto de los videos y confirmaron la autenticidad de uno de ellos.

"La Universidad de Miami ha recibido múltiples informes relacionados con presuntas violaciones de conducta por parte de uno de nuestros capítulos de fraternidad", decía el comunicado. "Estamos al tanto de los videos que están circulando pero solo podemos confirmar la autenticidad de un video. Se está llevando a cabo una investigación completa".

Las novatadas implican tareas y rituales extenuantes y a menudo humillantes que se imponen a los estudiantes universitarios que buscan ser parte de una fraternidad o hermandad de mujeres.

"Personalmente, simplemente no es para mí", dijo el estudiante de tercer año de la UM, Nick Giannakopoulos. "Creo que es un camino muy extremo para unirse a una organización estudiantil".

"Los riesgos y peligros asociados con esto simplemente no valen la pena", dijo Lucy Miller, estudiante de tercer año de la UM.

Las novatadas están prohibidas en el campus y son ilegales en el estado de Florida. La ley estatal sobre novatadas se aprobó en 2005 después de la muerte de Chad Meredith, estudiante de la Universidad de Miami, cuatro años antes. Meredith estaba borracha y murió intentando cruzar un lago a nado. No se presentaron cargos penales en su caso, pero un jurado civil ordenó a la fraternidad Kappa Sigma pagar a los padres de Meredith 12 millones de dólares.

“Cada uno tiene lo suyo en términos de si siente que quiere hacerlo para aprovechar al máximo su experiencia universitaria; Sé que eso es una gran parte de la cultura aquí”, dijo Giannakopoulos.

Los estudiantes en el campus dijeron que no quieren que ocurra otra tragedia.

"Da miedo, pero la presión social es algo realmente poderoso", dijo Miller.

La policía de Coral Gables dijo que no han trabajado en el caso porque la UM aún no ha respondido a su solicitud y no se ha presentado nada por escrito. La policía dijo que la UM tendrá una reunión el viernes donde discutirán el video.