Video del documental Patria y Vida nominado a los Latin Grammy

MIAMI.- El documental "Patria y Vida: The Power of Music", que narra los avatares de una canción que está prohibida en Cuba y ganó dos Latin Grammy, está nominado a estos premios este año en la categoría "Best Long Video".

"En una época donde el arte y la justicia social entrelazan sus voces, 'Patria y Vida: El Poder de la Música' resuena con fuerza, recibiendo su merecida nominación en unos premios que por primera vez serán entregados en Sevilla (España) en noviembre próximo, señala este martes la empresa de relaciones públicas.

Dirigido por la cantante, compositora y actriz española Beatriz Luengo, el documental pone en escena no solo a los protagonistas de la canción, sino que "sumerge al espectador en una narrativa visual que brinda tributo a figuras icónicas como Celia Cruz y cuenta con la participación especial de Gloria y Emilio Estefan y Camila Cabello", detalla el comunicado.

El documental se estrenó en marzo pasado durante el Miami Film Festival 2023 y narra "las vivencias, miedos, injusticias y victorias" de una canción que fue el himno de las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021.

La canción, interpretada por Romero, el dúo Gente de Zona (Alexander Delgado y Randy Malcom), Descemer Bueno y los raperos El Funky y El Osorbo, este último preso en Cuba, ganó los Latin Grammy a canción del año y mejor canción urbana en 2021.

El documental "viene a reforzar su legado, demostrando cómo una melodía se convierte en un movimiento, en un grito de libertad, y ahora, en una historia digna de ser contada en la pantalla grande", añade.

Con más de 450 millones de visualizaciones en TikTok y aclamado por medios estadounidenses como "el sonido de la libertad", este documental se posiciona como "una representación imprescindible de cómo el arte tiene el poder de cambiar realidades y narrar historias que deben ser escuchadas", destaca el comunicado.

Entre tanto, los colombianos Camilo, Karol G y Shakira, con siete nominaciones cada uno, son los artistas con más opciones de premio en los Latin Grammy 2023, a los que también concurren como grandes favoritos el argentino Bizarrap, con seis, o el español Pablo Alborán, con cinco.

Cinco son igualmente las candidaturas que acumulan el puertorriqueño Bad Bunny, la argentina María Becerra, el colombiano Feid y la mexicana Natalia Lafourcade, según desveló este martes la Academia Latina de la Grabación en una retransmisión desde Sevilla (España), sede este año también de su gran gala el 16 de noviembre.

