Víctima de brutal atropello-fuga pide justicia tras seguir grave en el hospital

FORT LAUDERDALE, Florida - Mike Villar sigue en el hospital y apenas puede hablar. Él dice que es un proceso de confiar en la justicia y en su recuperación. Su familia también nos contó que el último mes fue muy doloroso.

"Estoy frustrado porque no fue mi culpa, pero estoy recibiendo el castigo", afirmó Mike, víctima de un atropello y fuga. Las últimas semanas posiblemente no fueron tan dramáticas para Mike como lo fueron para su madre y su esposa, quienes no se han despegado de su lado desde que un conductor lo atropelló en Davie Boulevard con la Avenida 28 del Suroeste, en Fort Lauderdale, el pasado 2 de mayo.

El cirujano de trauma del Broward Medical Center, José Lozada, explicó la gravedad del estado en el que llegó Mike: "Cuando Mike llegó aquí, la verdad es que vino de una forma muy severa, su salud estaba comprometida". Mike estaba en su motocicleta cuando el automóvil lo embistió. En la sala de emergencias actuaron rápidamente para salvarle la vida. Llegó con hemorragia cerebral, contusiones en los pulmones, una delicada herida en la pelvis y fracturas en ambos brazos. "Lo cual tuvimos que subir a una forma mucho más extrema de mantenerlo vivo", añadió el Dr. Lozada.

La policía informó que el conductor responsable del atropello abandonó la escena, pero los oficiales lo encontraron a una cuadra del accidente. Rahilah Villar, esposa de la víctima, expresó su indignación: "Entiendo que los accidentes ocurren, pero tú no atropellas a alguien y luego lo dejas tirado en la calle". María Josefina Ramírez, madre de Mike, también pide justicia: "No lo veo justo". Las autoridades han detenido al sospechoso del atropello y fuga, aunque sus cargos aún están pendientes.

"Ya mi hijo está fuera de peligro, pero hace un mes atrás no era igual", comentó María Josefina Ramírez. La recuperación de Mike ha sido lenta pero milagrosa. "Me siento mejor", dijo Mike, quien agradece la fuerza que lo ha mantenido luchando por su vida. "Mi mamá y también los doctores", añadió.

Las autoridades aseguran que los cargos para el conductor, supuestamente responsable del accidente, se conocerán una vez finalice la investigación y se tenga más información sobre la condición de salud de Mike.