Vecinos preocupados por problemas con la recogida del reciclaje

Residentes de un vecindario de Miami Gardens dicen que el servicio de recogida de reciclables fue suspendido por más de 2 meses y no sabían la razón, por lo que llamaron para pedir ayuda pues temían una situación de salubridad.

Por un callejón, es que se recoge la basura y el reciclaje del vecindario. Aunque ahora los recipientes ya no están llenos, esta mañana, los vecinos aseguran que se desbordaban.

Vivian y José llevan 12 años en su casa de Miami Gardens pero en las últimas semanas han vivido una pesadilla. “Yo con una condición que ni si quiera puedo sentarme a coger un poco de aire fresco ni salir a la terraza a sentarme tampoco porque los mosquitos y el mal olor es horrible, y viendo ratas y de todo”.

Vivian González refiere que los recipientes azules de reciclaje estaban llenos, dice que ella y una vecina llamaron al condado y a la compañía subcontratada para el servicio, pero no tuvieron suerte. “Y ella ha hablado con supervisores, yo he hablado con supervisores también y nunca nos dan una respuesta”, apunta González.

“Llame al 311, hablé con muchos supervisores me dijeron que lo que pasa que era una compañía recontratada que no son ellos pero a ellos es que les pagamos”, remarca Carolina Alcántara, otra de las vecinas afectadas, quien dice para evitar un problema mayor, muchos vecinos optaron por no reciclar.

“Los mosquitos, las basuras, entonces los vecinos que hacían, echándolo en el verde, que están haciendo con eso, se están haciendo daño a uno mismo, estamos contaminando el ambiente”.

Tras comunicarnos con la empresa Coastal Waste, ellos contestaron que alertarían a la administración para solicitar asistencia inmediata. Antes del mediodía, el camión de reciclaje ya estaba en el vecindario.

“Gracias a dios parece si van hacer el trabajo, porque ustedes respondieron”, apunta Alcántara.