USCIS extiende vigencia de los permisos de trabajo facilita trámites de residencia

Miles de personas que esperan la residencia permanente en EEUU están celebrando, luego de que se anunciaran cambios que facilitan obtener la tarjeta verde y extienden la validez del permiso de trabajo.

“Estoy súper feliz porque me enteré de que va a llegar el permiso de trabajo por dos años, ya no es un año como esperábamos antes”, algo que alegra a Beatriz Ballester, quien ya solicitó la residencia permanente.

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Beatriz llegó a Estados Unidos hace un poco más de un año, y la pandemia retrasó sus trámites.“Para mi ha sido bastante difícil porque no he podido trabajar, no he podido hacer nada, ha estado todo paralizado, con la ayuda de amistades y familias, pero ya necesito trabajar y hacer mis cosas”.

Segun el abogado de inmigración, Willy Allen, las residencias se están demorando hasta 2 años.El especialista comenta que “ahora que va a pasar con ciertas personas” es “que van a tener la residencia mucho antes que el permiso de trabajo se venza”.

El abogado también señaló que al aumentar el periodo de validez del permiso de trabajo, este sería un proceso más económico. Desde ya, aquellas personas que están esperando su residencia pueden beneficiarse de estos cambios.