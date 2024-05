El lucrativo negocio de exportar vehículos a Cuba

Desde que se permitió a pequeñas empresas privadas o a ciudadanos exportar vehículos a Cuba hace 15 meses, el comercio de estos ha alcanzado un valor estimado de 20 millones de dólares. Este mercado ha experimentado un crecimiento significativo en los primeros tres meses de 2024, de acuerdo con datos a los que tuvo acceso Telemundo 51.

Actualmente es legal exportar casi todo tipo de vehículos desde EE.UU. hacia el sector privado en Cuba. A pesar de los altos costos asociados con este proceso, la demanda no parece haber disminuido. Eduardo Aparicio, propietario de Apacargo en Doral, una empresa que mantiene una importante operación de envíos hacia la isla, ha sido uno de los pioneros en este mercado. El empresario sostiene que ha visto pasar aproximadamente cien vehículos por sus instalaciones, destinados tanto para uso comercial como de recreo por pequeñas empresas privadas o individuos en Cuba.

"Todo tipo de vehículos," afirma Aparicio, destacando la diversidad de los envíos. Sin embargo, los costos asociados con estas exportaciones son notables. Los impuestos de aduana en Cuba pueden ascender hasta el 25% del valor del vehículo, sin contar los gastos adicionales de envío que pueden sumar miles de dólares.

Perspectivas de Expertos

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council, comentó sobre la presencia de marcas principalmente americanas y asiáticas en el mercado cubano, explicando que estas últimas son preferidas debido a la existencia de una infraestructura para su mantenimiento en la isla. Además, sobre las altas tasas de importación, señaló que aunque la situación pueda parecer económicamente irrazonable a nivel comercial, a corto plazo tiene sentido debido a la situación financiera desesperada de Cuba.

Consideraciones Regulatorias

El sistema de exportación actual exige un control exhaustivo sobre quién envía y quién recibe el vehículo, aunque no se pone mucho escrutinio sobre la procedencia del dinero ni sobre el uso futuro del auto. "El gobierno de EE.UU. ha entendido que no se puede controlar al 100%, que es una situación fluida y que no podrás controlar 24 horas dónde estarán esos vehículos," explicó Kavulich.

Impacto Económico

El impacto de estas exportaciones es notable, con reportes indicando que solo en vehículos usados se exportaron más de 13 millones de dólares a Cuba entre enero y marzo de 2024, un aumento considerable en comparación con los 4.9 millones del año anterior. Además de vehículos completos, se incluyen también motos y autopartes, con un valor total de 14.7 millones de dólares en los mismos tres meses.

El gobierno de EE.UU. todavía no revela la cantidad exacta de vehículos exportados, pero la tendencia indica un crecimiento sostenido y un interés continuo por parte de los exportadores y consumidores cubanos, sugiriendo que, a pesar de las limitaciones económicas y logísticas, el mercado de vehículos hacia Cuba está lejos de detenerse.