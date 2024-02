Conoce las herramientas de seguridad de Uber tras la grave denuncia de una turista en Miami

MIAMI, Florida - El reciente arresto de Danny Estalin Maurad-Avecillas, conductor de Uber en Miami, ha puesto de manifiesto la importancia de las herramientas de seguridad de la aplicación.

Entre estas características se encuentra el botón de emergencia, que permite a pasajeros y conductores llamar o enviar un mensaje al 911, así como la verificación de PIN, donde los pasajeros reciben un código antes del viaje. Además, la opción de compartir el viaje con contactos de confianza se presenta como una medida adicional.

El Departamento de Policía de Miami arrestó a Danny Estalin Maurad-Avecillas, el pasado jueves por la tarde después de que una mujer haya reportado que se subió a su auto creyendo que él era su conductor de Uber y despertó desnuda en un motel de la calle 8.

Maurad-Avecillas enfrenta cargos de uso fraudulento de tarjeta de crédito y posesión fraudulenta de identificación, siendo acusado de atacar a mujeres que creían que era su conductor de Uber. La policía investiga casos de posibles intoxicaciones, robos y agresiones sexuales durante estos encuentros.

Durante la comparecencia en corte, la víctima, una mujer originaria de California que se encontraba de vacaciones en Miami, relató el impactante incidente: "Él me hizo pensar que ese era mi Uber. Él me dijo, súbete al carro, súbete al auto… lucía exactamente como el auto que yo estaba esperando. Tengo heridas en el cuerpo. No sé lo que ellos hicieron conmigo, pero tengo morados y ahora mismo tengo heridas en la rodilla".

Uber, al enterarse de los hechos, emitió un comunicado donde expresaba su indignación: "No hay palabras para describir el comportamiento repugnante. Hemos eliminado el acceso del conductor a la aplicación tan pronto como nos enteramos de lo sucedido y estamos ayudando a las autoridades en su investigación".

La jueza, durante la comparecencia en corte, expresó su preocupación por la posibilidad de que Maurad-Avecillas continuara trabajando como conductor de Uber, destacando la alarma que esto generaría. El caso subraya la importancia de la seguridad en los servicios de transporte compartido y el rol crucial de las herramientas implementadas para proteger a los usuarios.