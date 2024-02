Mujer asegura despertar desnuda en un motel después de subirse a un Uber en Miami Beach

El Departamento de Policía de Miami arrestó al conductor de Uber, Danny Estalin Maurad-Avecillas, el jueves por la tarde después de que una mujer haya reportado que se subió a su auto creyendo que él era su conductor de Uber y despertó desnuda en un motel de la calle 8.

Maurad-Avecillas, de 49 años de edad, enfrenta, por el momento, dos cargos de uso fraudulento de una tarjeta de crédito y un cargo de posesión fraudulenta de identificación.

Danny Estalin Maurad-Avecillas

Según la policía de Miami, su investigación involucra a un conductor de viaje compartido, Maurad-Avecillas, “que se sospecha que ataca a mujeres en las horas de la noche que esperan su viaje compartido, atrayéndolas, intoxicándolas, robando y posiblemente agrediéndolas sexualmente”.

Según el reporte de arresto del sospechoso, la víctima, originaria de California y que se encontraba de vacaciones en Miami, contactó a la policía después de haber dejado South Beach en un Uber y haber despertado desnuda en el 77 Motel situado en 3021 SW 8th St, sin recolección alguna de lo que había sucedido, o como había llegado ahí.

“Él me hizo pensar que ese era mi Uber. Él me dijo, súbete al carro, súbete al auto… lucía exactamente como el auto que yo estaba esperando”, dijo la víctima durante la comparecencia en corte de Maurad-Avecillas el viernes por la tarde. “Tengo heridas en el cuerpo. No sé lo que ellos hicieron conmigo, pero tengo morados y ahora mismo tengo heridas en la rodilla”.

Según el informe de arresto, testigos en el motel le dijeron a los detectives que cuando la mujer se bajó del auto estaba visiblemente intoxicada y que el conductor tuvo que ayudarla a caminar.

La víctima dijo en corte que los resultados del “rape kit”, examen de violación, salieron inconclusos y tendrían que volver a hacerle el examen, ya que no se había hecho de manera adecuada y no tomaron las pruebas necesarias. También recalcó que podría tener que someterse a una cirugía en la rodilla por las lesiones con las que amaneció en el motel.

En corte, la jueza Mindy Glazer buscó pruebas ante la petición de la fiscalía de acusarlo también por secuestro: “Estoy de acuerdo… Parece que ella no accedió a ser llevada a este lugar, así que sí creo que sería un secuestro”.

La jueza también agregó que “sería alarmante si sigue trabajando como conductor de Uber”.

En un comunicado, el portavoz de Uber dijo que, “no hay palabras para describir el comportamiento repugnante. Hemos eliminado el acceso del conductor a la aplicación tan pronto como nos enteramos de lo sucedido y estamos ayudando a las autoridades en su investigación”.

Maurad-Avecilla está siendo retenido sin fianza antes de juicio en la cárcel.

La policía de Miami insta a cualquier persona que tenga información sobre este incidente o que pueda haber sido víctima de un delito similar a presentarse y ayudar en la investigación llamando a la Unidad de Víctimas Especiales al 305-603-6300 o al 305-579-61.