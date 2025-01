Testimonio del oficial que rescató a dos niños que estaban a bordo de un auto robado

Telemundo 51 obtuvo un vídeo que presuntamente muestra el momento del robo de un vehículo con dos niños pequeños adentro. Los menores fueron encontrados sanos y salvos justo después del atraco y en exclusiva, el oficial que rescató a los niños habló de lo sucedido.

El oficial Ruben Yero, sin duda un héroe de nuestra comunidad, quiso ayudar al enterarse de que dos niños estaban en un auto presuntamente robado, un incidente que quedó captado en cámara.

Noticias de Florida 24/7 en Telemundo 51. MIRA AQUÍ MIRA AQUÍ

Una cámara de vigilancia captó el momento en que una mujer llega a un establecimiento en el noreste de Miami justo después se ve la llegada de una camioneta y a un hombre que rápidamente sale de la puerta trasera. Pasan unos segundos más y la misma cámara muestra cuando una camioneta blanca sale del estacionamiento del negocio.

Todo ocurrió en una zona comercial por la avenida 71 del noroeste y la calle 50 de Miami-Dade, poco después de las 4:30 de la tarde del miércoles. El lugar, hora y fecha de las imágenes coinciden con el robo de una camioneta Mitsubishi blanca que agentes del sheriff del condado están investigando.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

"Ellos respondieron a una llamada de un auto robado, pero no solo fué por el auto robado, si no que habían dos niños de las edades de dos y seis años a bordo del auto," dijo el oficial Angel Rodríguez.

No muy lejos, por la calle 47 y la 74 avenida, el vehículo con los niños adentro fue encontrado por el oficial Rubén Yero del departamento de policía de Virginia Gardens.

“El niño estaba más calmado, estaba en un asiento”, recuerda el oficial Yero. “La niña estaba básicamente gritando, diciendo: ‘Where's my mami, my mami’ (Dónde está mi mami, mi mami). Estaba muy nerviosa también. Yo la calmé, le aseguré que era policía, que iba a estar bien”.

El agente, un padre de familia, dice que no perdió tiempo al escuchar que dos pequeños estaban involucrados en el atraco. “Yo como padre de 4 hijos y abuelo inmediatamente me preocupé por el bienestar de los niños y fui por la zona pensando que estos niños podrían estar abandonados en un carro y con el frío que estaba pasando no pude dejar la oportunidad de presentarme y ayudar”.

Con los niños a salvo, ahora la policía está buscando a los sospechosos. Se cree que al menos son dos las personas involucradas. Las autoridades piden que si tiene cualquier información se puede reportar a la línea de alto al crimen de Miami-Dade.