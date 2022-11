Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

ELIZABETH HOLMES ES SENTENCIADA A MÁS DE 11 AÑOS DE CÁRCEL POR FRAUDE CON TECNOLOGÍA FALSA

Elizabeth Holmes, la directora general de la empresa Theranos, fue sentenciada a 11.25 años de prisión por engañar a los inversores y poner en peligro a los pacientes mientras vendía una tecnología de análisis de sangre falsa. La sentencia fue anunciada por el juez federal de distrito, Edward Dávila, en la misma sala del tribunal de San José, California, donde fue declarada culpable de cuatro cargos de fraude de inversores y conspiración en enero. Holmes no será enviada a prisión de inmediato. Debe entregarse a las autoridades el 27 de abril.

La recomendación del gobierno federal era de enviar a Holmes, de 38 años, a una prisión federal por 15 años. Eso es menos de la sentencia máxima de 20 años, pero su equipo legal le pedía un encarcelamiento de no más de 18 meses, preferiblemente cumplidos en confinamiento domiciliario. La audiencia marca un momento culminante en una saga que ha sido analizada en un documental de HBO y una serie de televisión de Hulu galardonada sobre su meteórico ascenso y mortificante caída. Sus abogados argumentaron que Holmes merecía un trato indulgente como empresaria bien intencionada que ahora es una madre devota con otro hijo en camino. Sus argumentos fueron respaldados por más de 130 cartas enviadas por familiares, amigos y ex colegas alabando a Holmes. Un informe de libertad condicional también presentado a Dávila recomendó una sentencia de prisión de nueve años para Holmes.

La empresaria fue hallada culpable en cuatro cargos.

Los fiscales quieren que Holmes pague $804 millones en restitución. La cantidad cubre la mayor parte de los casi $1,000 millones que Holmes recaudó de una lista de inversionistas sofisticados que incluía al magnate del software Larry Ellison, el magnate de los medios Rupert Murdoch y la familia Walton detrás de Walmart. Mientras cortejaba a los inversionistas, Holmes aprovechó una poderosa junta de Theranos que incluía al exsecretario de Defensa, James Mattis, quien testificó en su contra durante su juicio, y dos exsecretarios de Estado, Henry Kissinger y el difunto George Shultz, cuyo hijo presentó una declaración criticando a Holmes por inventar un plan que jugó a Shultz "para el tonto".

El embarazo hace que sea más probable que Dávila sea criticado sin importar la sentencia que imponga, predijo Amanda Kramer, otra exfiscal federal. El fiscal federal Robert Leach declaró enfáticamente que Holmes merece un castigo severo por diseñar una estafa que describió como uno de los delitos de cuello blanco más atroces jamás cometidos en Silicon Valley. En un memorando mordaz de 46 páginas, Leach le dijo al juez que tiene la oportunidad de enviar un mensaje que frene la arrogancia y la hipérbole desatadas por el auge tecnológico de la última década.

Aunque la evidencia presentada durante su juicio mostró que las pruebas produjeron resultados muy poco confiables que podrían haber llevado a los pacientes en la dirección equivocada, sus abogados afirmaron que Holmes nunca dejó de intentar perfeccionar la tecnología hasta que Theranos colapsó en 2018. Downey también le pidió a Dávila que considerara el presunto abuso sexual y emocional que sufrió Holmes mientras estaba involucrada sentimentalmente con Ramesh "Sunny" Balwani, quien se convirtió en inversionista de Theranos, alto ejecutivo y, finalmente, cómplice de sus crímenes. Balwani, de 57 años, está programado para ser sentenciado el 7 de diciembre después de ser condenado en un juicio de julio por 12 cargos de fraude y conspiración.

CRECE EL MISTERIO TRAS EL ASESINATO A CUCHILLAZOS DE CUATRO ESTUDIANTES EN IDAHO

Un total misterio rodea la masacre a cuchilladas de cuatro estudiantes en Idaho, a cinco días del sangriento hecho que sacudió a la comunidad universitaria de Moscow, un pueblo en medio de colinas. La policía aún busca al sospechoso de matar a los cuatro alumnos de la Universidad de Idaho, encontrados el domingo en una casa cerca del campus. Los estudiantes fueron identificados como Ethan Chapin de 20 años, Madison Mogen de 21, Xana Kernodle de 20 y Kaylee Goncalves de 21.

Agentes de la Policía de Moscow descubrieron los cadáveres cuando respondían a un aviso sobre una persona inconsciente. Lo extraño del caso es que las autoridades no tienen a un sospechoso en la mira y tampoco cuentan con el arma homicida. Las autopsias en los cuatro cuerpos fueron realizadas en Spokane, Washington, a unas 80 millas de Moscow, y confirmaron que las víctimas murieron por las heridas causadas por un cuchillo.

La policía no sabe quién es el sospechoso.

Según reportó el diario Idaho Statesman, de acuerdo a la agencia AP, el dueño de una tienda que vende cuchillos en Moscow, dijo que las autoridades lo visitaron más de una de vez, preguntando si había vendido recientemente un cuchillo estilo militar de la marca Ka-Bar, originalmente diseñado para que lo usaran los soldados en la Segunda Guerra Mundial. Tampoco se sabe si el homicida conocía a las víctimas, aunque la policía estima que los cuatro estudiantes fueron señalados por el atacante, aunque no dieron más detalles.

Si bien cuando las víctimas son señaladas por el o los atacantes, es un indicio de que se pueden conocer, las autoridades en Moscow no tienen idea de quién es el sospechoso, lo que abre la posibilidad de que se trate de un extraño. Otro dato más: al momento del sangriento hecho, había dos personas más en el interior de la vivienda aunque la policía no especificó si fueron o no testigos de los asesinatos. Ethan Chapin y Xana Kernodle fueron vistos por última vez en una fiesta el sábado en la noche mientras que las otras dos víctimas, Madison Mogen y Kaylee Goncalvez, fueron vistas en un bar y regresaron a la casa después de la 1:45 am del domingo.

REVELAN QUE LA CARNE CULTIVADA EN LABORATORIOS ES SEGURA PARA EL CONSUMO DEL SER HUMANO

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó por primera vez un producto cárnico cultivado en laboratorio desarrollado por una empresa nueva de California como seguro para el consumo humano. La decisión marca un hito clave para que las carnes cultivadas en células eventualmente estén disponibles en los supermercados y restaurantes de EEUU.

La FDA autorizó a Upside Foods, anteriormente conocida como Memphis Meats, a utilizar tecnología de cultivo de células animales para tomar células vivas de pollos y producir alimentos de células animales cultivadas. Además, autorizó por primera vez, que un producto cárnico cultivado en laboratorio desarrollado por una empresa nueva de California, es seguro para el consumo humano, lo que marca un hito clave para que las carnes cultivadas con células eventualmente estén disponibles en los supermercados y restaurantes de EEUU.

La FDA permitió a Upside Foods, anteriormente conocida como Memphis Meats, a utilizar la tecnología de cultivo de células animales para tomar células vivas de pollos y cultivarlas en un ambiente controlado para producir alimentos de células animales cultivadas.

Una empresa emergente que ha desarrollado pollo cultivado en laboratorio mediante el cultivo de células animales ha obtenido una aprobación de seguridad clave de la FDA.

La agencia dijo que evaluó la producción y el material celular cultivado de Upside Food y que "no tiene más preguntas" sobre la seguridad de su filete de pollo cultivado. La compañía podrá llevar sus productos al mercado una vez que haya sido inspeccionado por el Departamento de Agricultura de EEUU. La industria mundial de la carne cultivada, que cuenta con el respaldo de más de $ 2 mil millones en inversiones, jugaría un papel importante para hacer que el sistema alimentario sea más sostenible y mitigar el cambio climático al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción de alimentos de origen animal.

Si bien la aprobación de seguridad de la FDA solo se aplica a los productos Upside, la agencia dijo que está lista para trabajar con empresas adicionales que desarrollan procesos de producción y alimentos de células animales cultivadas. La agencia dijo que está en conversaciones con varias empresas sobre diferentes tipos de productos elaborados a partir de células animales cultivadas, incluidos los elaborados a partir de células de mariscos.

ROBAN UN CUARTO DE MILLON EN JOYAS Y LAS MUEVEN EN UN BOTE DE BASURA

La Policía de la ciudad de Nueva York busca a cuatro personas vinculadas a un robo de película en una joyería de Manhattan de la cual se llevaron prendas valoradas en casi un cuarto de millón de dólares.

El robo ocurrió el pasado miércoles 26, a eso de las 11:00 a.m., cuando la policía dice que tres hombres y una mujer no identificados ingresaron a una exhibición de joyería en el Metro Pavilion, ubicado en 125 West y la 18th Street, y sacaron 120 piezas de joyería de una exhibición. Luego, los individuos huyeron con las joyas valoradas en aproximadamente $225,000.

Con martillo en mano, los sospechosos extrajeron cerce de medio millón de dólares en joyas, según las autoridades.

Los sospechosos fueron descritos como tres hombres y una mujer, de aproximadamente 35 a 45 años de edad. Las autoridades de Nueva York dieron a conocer imágenes suministradas por The Metro Pavilion y el Javits Center en busca de dar con los sospechosos.

Cualquier persona que tenga información sobre este incidente puede llamar a la línea directa de Crime Stoppers del NYPD al 1-800-577-TIPS (8477) o, para español, al 1-888-57-PISTA (74782). El público también puede enviar sus sugerencias iniciando sesión en el sitio web de Crime Stoppers o en Twitter @NYPDTips.