Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

NIÑA DE 3 AÑOS SUFRE SOBREDOSIS DE FENTANILO TRAS COMERSE UNA PASTILLA DEL BOLSO DE SU MADRE

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

Dos padres del sur de Florida fueron acusados de negligencia infantil y posesión de drogas luego de su hija, una niña de 3 años, estuviera a punto de morir tras ingerir fentanilo. Janet Carter, de 38 años, y Walter Carter, de 40, comparecieron en corte y respondieron por el incidente ocurrido en una casa del noreste de Oakland Park. La pequeña fue hallada inconsciente y sin pulso, por lo que miembros del departamento de los bomberos la resucitaron con Narcán, un tratamiento que se utiliza como antídoto por sobredosis de opioides.

Los paramédicos le habrían salvado la vida camino al Centro Médico Broward Health donde las pruebas de toxicología revelaron que la niña había ingerido fentanilo, por lo que la pareja está tras las rejas y enfrenta cargos de negligencia infantil, tras causarle graves daños corporales en una menor y posesión de drogas.

Durante un interrogatorio por separado, los detectives del alguacil de Broward dijeron que ambos padres afirmaron que estaban juntos y doblando la ropa en el dormitorio principal cuando la niña sufrió la sobredosis. La madre accedió a hacerse una prueba de drogas y el resultado fue positivo para fentanilo. El padre también dio positivo a la misma droga, además de cocaína y marihuana. Según investigadores, Janet Carter dijo que compró dos pastillas a un traficante de drogas y pensó que eran oxicodona.

Ella cree que su hija se comió la mitad de una pastilla. La mujer agregó que guardaba las píldoras en una bolsa de plástico en su bolso, pero sabía que a su hija le gustaba hurgarlo. La fianza de Walter Carter se fijó en $30,000. La fianza de Janet, por su parte, se elevan a los $31,000, pero no saldrá de la cárcel del condado de Broward porque violó la libertad condicional por un cargo anterior de hurto mayor no relacionado con este caso. Lázaro Puebla, hermano de la niña que ingirió fentanilo, dijo que “la bebé está mejor y esto es algo que no va a pasar otra vez”. Según él, la niña regresará a casa pronto y de momento estará bajo el cuidado de su abuela.

HISTÓRICAS INUNDACIONES ARRASAN EL PARQUE NACIONAL YELLOWSTONE Y ZONAS ALEDAÑAS

El fuego y el hielo dieron forma al Parque Nacional Yellowstone a lo largo de miles de años. A los humanos les tomó décadas hacerlo visitable a los turistas, con frecuencia sin salir de sus autos. En pocos días, sin embargo, intensas lluvias y un rápido derretimiento de hielo causaron feroces inundaciones que podrían alterar para siempre los cambios hechos por los humanos y las comunidades que surgieron a su alrededor.

Inundaciones sin precedentes forzaron la salida de más de 10.000 visitantes del parque nacional más antiguo de Estados Unidos y causaron daños en viviendas de las comunidades vecinas. Increíblemente, no hubo muertos ni heridos. Solo quedaban en el enorme parque, que abarca tres estados, una docena de acampantes que estaban muy adentro del parque y todavía no habían podido irse de la zona.

El agua ha derrumbado puentes, barrido carreteras y ha inundado comunidades enteras dejando cientos de hogares dañados.

Las históricas inundaciones destruyeron puentes, desviaron el curso de un río donde abunda la pesca y podrían hacer desaparecer varias carreteras, que serían reconstruidas en otros sitios. El parque podría permanecer cerrado una semana y los accesos del norte tal vez no vuelvan a abrir este verano, según el superintendente del lugar Cam Sholly.

Sholly dijo que algunos pronósticos anuncian más inundaciones el próximo fin de semana. Varios días de lluvias y de rápidos derretimientos de nieve causaron estragos en el sur de Montana y el norte de Wyoming, donde arrasaron con cabañas, inundaron pequeñas localidades y provocaron apagones, justo en el inicio del verano y de la temporada turística alta, en que el parque es visitado por millones de personas.

El turismo empezaba a repuntar en Gardiner, una localidad muy golpeada por las inundaciones, que venía de dos años malos por la pandemia del coronavirus. Algunos de los sectores que más daños sufrieron son el norte del parque y comunidades del sur de Montana. Fotos del Servicio Nacional de Parques del norte de Yellowstone muestran un deslave, puentes destruidos y carreteras dañadas por las aguas desbordadas de los ríos Gardner y Lamar.

UN JOVEN QUE DISCUTÍA CON SU MADRE CON CUCHILLOS EN AMBAS MANOS TERMINÓ BALEADO POR LA POLICÍA

Un tiroteo ocurrido en un complejo de apartamentos de Kendall, en el condado Miami Dade, entre oficiales de la policía y un joven, dejó un hombre muerto tras una presunta confrontación con los agentes y luego de una fuerte discusión con su madre.

La policía de Miami-Dade informó que el incidente ocurrió poco después de las 8 p.m., cuando los oficiales respondieron a llamadas del 911 que reportaban un hecho violento y una mujer gritando dentro de un apartamento. Los agentes intentaron ponerse en contacto con los residentes que se encontraban en el interior antes de entrar. Una vez dentro, encontraron a un hombre de 21 años, identificado como Richard Hollis, quien estaba armado con dos cuchillos, y a su madre.

Los uniformados intentaron resolver la situación, pidiéndole al individuo que dejara los cuchillos. "Ellos apartaron a la mamá para que estuviera fuera de peligro, ellos trataron de que el individuo dejara los cuchillos. Desafortunadamente él no cumplió con las órdenes de los oficiales y los oficiales dispararon", agregó.

Hollis fue trasladado al Trauma Center del hospital Kendall Regional, donde posteriormente fue pronunciado muerto, por su parte la mujer y madre del joven no resultó herida. El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida se ha hecho cargo de la investigación por estar un oficial de la policía involucrado.

Algunos vecinos dijeron que está no era la primera vez que la policía era llamada a ese apartamento. Aunque otros aseguran que el joven "era un muchacho problemático. La policía lo ha venido a buscar y cada vez que entran lo tenían que sacar a rastras es un muchacho que no tiene capacidad de entender que está golpeando a la madre lo que está haciendo es malo".