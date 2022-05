Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

AMAZON APUESTA POR LA MODA Y ABRE SU PRIMERA TIENDA FÍSICA

Mantente al tanto de todas las noticias de actualidad y de lo último que ocurre en nuestra comunidad descargando la aplicación de Telemundo 51 para iOS o Android.

El gigante del comercio electrónico Amazon abrió su primera tienda física de moda y complementos en un centro comercial de Los Ángeles, que funcionará como proyecto piloto antes de decidir sus planes de expansión. Bautizada como Amazon Style, la tienda vende ropa de mujer y hombre, zapatos, accesorios y productos de cosmética con la peculiaridad de que en el local solo hay una exposición de productos que el cliente deberá escanear con su teléfono móvil mediante un código QR.

Tras el escaneado, los visitantes de la tienda podrán escoger su modelo y talla, que automáticamente se enviará desde el almacén a un vestidor personalizado. Los 40 probadores de la tienda están equipados con pantallas táctiles desde las que es posible pedir otros productos, tallas o colores, y dejar reseñas de los artículos, así como solicitar recomendaciones.

El gigante del comercio electrónico inicia en Los Ángeles un proyecto piloto antes de decidir sus planes de expansión.

La gran mayoría del catálogo de Amazon Style está compuesto por marcas externas pero también ofrecerá prendas de su propia colección. Ubicado en el centro comercial The Americana at Brand, uno de los más grandes del condado de Los Ángeles, el negocio comparte espacio con otros gigantes de la moda como H&M, Zara y Nordstrom. Otras marcas como Nike, American Eagle y Zara ya han inaugurado comercios con vestuarios interactivos y códigos QR

Al igual que el portal de comercio electrónico de Amazon, la tienda contará con un sistema de algoritmos que ofrecerá recomendaciones personalizadas a los usuarios y, además, las etiquetas cambiarán sus precios al mismo tiempo que la página web.

La apertura de Amazon Style llega semanas después de que la compañía cerrara medio centenar de tiendas y librerías en EEUU para centrarse en otros negocios físicos como la moda y la alimentación a través de sus tres cadenas de supermercados, Amazon Fresh, Whole Foods Market y Amazon Go. Por el momento la empresa, que el pasado trimestre registró unas pérdidas de $3,844 millones, no ha decidido los planes de expansión de Amazon Style en EEUU ni en otras partes del mundo.

ESTUDIO REVELA QUE MEDICAMENTOS PARA NIÑOS CON HIPERACTIVIDAD AFECTA SU APRENDIZAJE

Un estudio podría cambiar décadas de tratamiento convencional con respecto a los niños que tienen Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y los medicamentos que se usan. Investigadores del Centro de Niños y Familias de la Universidad Internacional de Florida (FIU) concluyeron que independientemente de si tomaban medicamentos o no, los niños aprendían la misma cantidad de material en el salón de clases. Los medicamentos por sí solos no ayudaron a los niños a aprender ni a obtener mejores calificaciones.

“Y nos sorprendió descubrir que no fue así”, dijo el Dr. William Pelham, autor principal del estudio y director del Centro para Niños y Familias, quien diseñó un estudio, que tomó años en completarse, comparando niños con TDAH que tomaban medicamentos y otros que tomaban placebos. Ambos grupos alternaron tomar y no tomar medicamentos durante una semana mientras se les enseñaban materias académicas en el campamento de verano especial de FIU para niños con discapacidades de aprendizaje.

El Dr. Pelham y su equipo respaldan el estándar actual de atención en pediatría y psiquiatría infantil, que consiste en usar medicamentos para ayudar a los niños que los necesitan. Su estudio, dijo Pelham, muestra que los medicamentos deben combinarse con la terapia conductual, así como con un plan de estudios adecuado en el salón de clases para brindarles a los niños la mejor oportunidad de tener éxito.

“Nuestra pregunta fue, en las semanas que recibieron medicación, aprendieron más, y la respuesta fue que aprendieron exactamente las mismas cosas que cuando no estaban medicadas a pesar de que su comportamiento era mejor y sus habilidades de atención eran mejores”, aclara Pelham que “el mejor tratamiento es comenzar con un tratamiento conductual y psicoeducativo y luego agregar medicamentos cuando sea necesario, y si se usa esa combinación, será útil”.

CONOCE CÓMO AHORRAR EN TU FACTURA DE LUZ QUE ESTE VERANO PODRÍAS AUMENTAR UN 40%

A medida que EEUU atraviesa una grave crisis energética que no tiene visos de superarse fácilmente ante la falta de suministros de petróleo y de gas natural. Se espera que esta escasez provoque un gran aumento en los precios de la electricidad para los estadounidenses. Las proyecciones de la Administración de Información Energética (EIA por sus siglas en inglés), revelaron que las tarifas residenciales de electricidad alcanzarán este 2022 sus niveles más altos desde 2008.

Entre los estados donde se pronostica mayor aumento radican Florida, Hawaii, Illinois y Nueva York, donde la EIA estima que los costos de energía aumentarán un 15% en comparación a hace 12 meses. Si bien parte del aumento de precios se debe a una combinación de inflación e incrementos de temporada, expertos financieros alegan que los costos de energía han subido a nivel internacional también a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha impactado los suministros de petróleo. Además, los precios del gas natural también se han duplicado en los últimos meses debido a que los productores estadounidenses han enviado más combustible a Europa.

Tan solo a principios de enero, el precio de una unidad térmica británica de gas natural costaba tan solo $3.20 dólares. Pero ahora el precio radica en $8.5 dólares por unidad. El precio del carbón también ha sufrido un aumento significativo recientemente. En enero, una tonelada de carbón radicaba en $131, pero ahora está en $403. En total, se estima que una factura de electricidad promedio en EEUU será un 40% más cara este 2022 a diferencia del 2021.

Residentes ya han aplicado algunas medidas para que el recibo de la luz no le salga tan alto.

Las nuevas tarifas llegarán justo cuando el clima sea más cálido y la gente suba de intensidad su aire acondicionado. Aún así, hay varias formas de conservar energía y ahorrar unos cuantos dólares en su factura de electricidad.

¿Cómo puedes ahorrar en tu factura?

Entre los consejos a seguir debes revisar los sellos en las ventanas, puertas y electrodomésticos. Arregla los conductos con fugas. Revisa tu termostato. Ajusta la temperatura de tu frigorífico y/o congelador. Toma duchas más cortas y reemplaza el cabezal de la ducha.

Se recomienda no lavar la ropa en agua caliente. Reparar los grifos que gotean. Ajustar la temperatura de tu calentador de agua. Comprar electrodomésticos de bajo consumo y preguntar por las tarifas con descuento. Debes cambiar tus bombillas, e instalar reguladores de intensidad, así como usar regletas inteligentes. En general debes hacer una auditoría energética de toda la casa.