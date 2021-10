Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

CAMIONERO HISPANO ACUSADO DE MORTAL ACCIDENTE EN AUTOPISTA SE DEFIENDE DE LOS 41 CARGOS QUE ENFRENTA

Conmovido y arrepentido se notó en su comparecencia en corte al conductor de camión Rogel Aguilera-Mederos, de origen cubano y residente de Texas, acusado de causar un accidente fatal en la Interestatal 70, en Colorado. Un suceso que terminó en un choque en cadena y que dejó cuatro personas muertas, 10 heridas y unos 28 vehículos dañados, por lo que ahora enfrenta 41 cargos, incluido homicidio vehicular.

El hombre testificó como luchó para disminuir la velocidad de su camión después de que aparentemente perdió los frenos mientras se dirigía por las colinas y chocó contra el tráfico en abril de 2019. Al testificar dijo que trató de golpear el borde del remolque de un camión estacionado para reducir la velocidad y luego intentó dirigirse hacia lo que describió como un espacio entre el camión estacionado y el tráfico detenido en la autopista interestatal.

"Pero una vez que lo golpeé, no pude controlar nada", dijo, con la voz quebrada. "Pensé, 'Dios mío, no dejes que pase nada malo'. En el momento de mi impacto, cerré los ojos y abracé el volante". Cuando su abogado defensor le preguntó por las personas que murieron, se llevó la cabeza al brazo y comenzó a llorar. “Me siento muy mal, desearía haber sido yo”, testificó.

Rogel Aguilera-Mederos enfrenta 41 cargos, incluido homicidio vehicular en relación con el accidente ocurrido en abril de 2019, en el que cuatro personas perdieron la vida y 28 vehículos resultaron dañados.

El día de la tragedia fue la primera experiencia de Mederos conduciendo un camión a través de montañas, aunque había viajado con su hermano, también camionero, por terrenos similares en el pasado. Testificó que creía que sus frenos funcionaban después de que se detuvo en Berthoud Pass y llamó a su jefe y a otro camionero para pedirle consejo.

MCPLANT: MCDONALD’S CADA VEZ MÁS CERCA DE LOGRAR SU HAMBURGUESA VEGETARIANA

La cadena de restaurantes con sede en Chicago, McDonald's, ha dicho que las hamburguesas vegetarianas McPlant serán probadas por tiempo limitado en ocho restaurantes selectos de Estados Unidos a partir del 3 de noviembre hasta agotar existencias. Las ciudades con ubicaciones de prueba incluyen: Irving y Carrollton, Texas, Cedar Falls, Iowa, Jennings y Lake Charles, Louisiana y El Segundo y Manhattan Beach, California.

"McPlant incluye una hamburguesa a base de plantas desarrollada conjuntamente con Beyond Meat® (una empresa que elabora alimentos sustitutivos de la carne) es exclusiva de McDonald's y está hecha con ingredientes de origen vegetal como guisantes, arroz y papas. La hamburguesa se sirve en un panecillo de semillas de sésamo con tomate, lechuga, pepinillos, cebollas, mayonesa, ketchup, mostaza y una rodaja de queso americano. Tiene el sabor icónico de una hamburguesa de McDonald's", dijo la empresa en un comunicado.

La McPlant, desarrollada en colaboración con Beyond Meat (una empresa que elabora alimentos sustitutivos de la carne), se compone de una hamburguesa vegetal en pan de sésamo acompañada de queso, salsa y otros ingredientes.

McDonalds acotó que además de la carne de hamburguesa a base de plantas, la McPlant "contiene ingredientes que no son de origen vegetal, como el queso americano y la mayonesa. También se cocina en la misma parrilla que los productos a base de carne y los huevos. Como siempre, los invitados pueden personalizar y solicitar no añadirle el queso y la mayonesa, o cualquier otro ingrediente".

La McPlant también se ha introducido en varios mercados en el extranjero este año, incluidos Suecia, Dinamarca, los Países Bajos, Austria y, recientemente, el Reino Unido. Los productos alimenticios de origen vegetal que están diseñados para imitar la carne han ganado popularidad en los últimos años y varias grandes cadenas de restaurantes ahora están experimentando con la ciencia de los alimentos para hacer productos más saludables y respetuosos con el medio ambiente. Burger King se ha asociado con Impossible Foods para proporcionar productos que también utilizan productos de origen vegetal.

VIDEO VIRAL: SE DA A LA FUGA EN UNA GRÚA QUE USÓ PARA ROBAR MOTOS DE UNA TIENDA

Las autoridades australianas arrestaron a un hombre acusado de robarse un tractor y luego usarlo para ingresar a la fuerza a un comercio e intentar llevarse varias motocicletas, un incidente que quedó captado en video.

El suceso ocurrido este viernes en la localidad de Ipswich, una ciudad en el estado australiano de Queensland, al este del país, se ha hecho viral luego de que la propia policía revelara la increíble persecución que desató el hombre por carreteras rurales, autopistas y vías del ferrocarril.

El suceso ocurrió este viernes en Ipswich, una ciudad en el estado australiano de Queensland, en el este del país.

Según las imágenes, el hombre impactó el tractor de pala frontal contra una tienda, amarró al volteo un par de motos y luego huyó con ambas motocicletas atadas por el medio de la calle. Hasta que fue encontrado por las autoridades intentando ubicar las motos en la parte trasera de un camión de carga.

La policía local y el sospechoso protagonizaron una caótica persecución por las calles de la ciudad, hasta que el hombre finalmente intentó huir a pie y fue detenido por las autoridades. Por el momento se desconoce la identidad del presunto ladrón pero sin dudas su robo en semejante auto será recordado por un buen rato entre los residentes de Ipswich en Queensland.

LOS CABOS SUELTOS EN EL CASO DE GABBY PETITO MIENTRAS SIGUE DESAPARECIDO EL NOVIO DE LA JOVEN ESTRANGULADA

Los investigadores añadieron un perro rastreador de cádaveres a los esfuerzos de búsqueda de Brian Laundrie, a quien tratan de localizar en una reserva de Florida de 25,000 acres donde el prometido de Gabby Petito, supuestamente dijo que se dirigía a dar una caminata y nunca regresó.

La Oficina del Sheriff del condado de Pasco confirmó que se solicitó fuerza canina para avanzar en el rastreo, a pocos días de que se confirmara que la muerte de Petito fue un homicidio por estrangulamiento manual. La joven reportada como desaparecida el 11 de septiembre y encontrada en un parque nacional de Wyoming habría fallecido semanas antes de ser hallada, según confirmó el examen del forense.

En una conferencia de prensa, el forense del condado Teton, Brent Blue, dijo que creen que Petito murió tres o cuatro semanas antes de que su cuerpo fuera hallado el 19 de septiembre cerca del Parque Nacional Grand Teton.

Petito y Laundrie se fueron en julio en una van, pero Laundrie regresó a Florida solo el 1 de septiembre. Posteriormente fue nombrado persona de interés en el caso y poco después las autoridades le perdieron el rastro, sin que antes cooperara con los investigadores.

Aunque es la principal persona de interés del FBI no ha sido acusado de delitos relacionados con la muerte de la joven. Solo está acusado de uso no autorizado de tarjeta de débito, alegando que usó una tarjeta de Capital One Bank y el número de identificación personal ajeno para realizar retiros no permitidos por valor de más de $1,000. Los funcionarios han dicho que ahora creen que esas transacciones probablemente se realizaron durante un período posterior a la muerte de Petito.