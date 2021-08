Si te lo perdiste, lo más visto de la semana

Estas son algunas de las historias más vistas de esta semana en Telemundo51.com:

EL SALARIO DE MESSI EN EL PSG Y EL “FAIR-PLAY FINANCIERO” POR EL CUAL BARCELONA NO PUDO RETENERLO

Lionel Messi sacudió al fútbol mundial al anunciar su salida del Barcelona y luego al confirmar su llegada al Paris Saint-Germain. Aunque el astro argentino llega como jugador libre y PSG no tendrá que desembolsar millones de dólares para adquirir su ficha al club catalán, valorada en $88 millones, su contrato será el más alto del equipo francés.

El salario anual de Messi será más alto que el de Neymar y el de Mbappé, los otros grandes referentes del club parisino en un equipo plagado de estrellas. Messi firmó por dos temporadas con opción a una renovación automática por un tercer año, lo que extendería su etapa en París hasta junio del 2024.

El salario de Messi sería de $41 millones anuales, el cual incluye una prima por no tener que haber pagado su transferencia, además de ganancias extra si se consiguen los objetivos pautados por la institución, principalmente ganar por primera vez en su historia la Champions League. Si Messi se mantiene en el club por tres años estaría ganando casi $141 millones libre de impuestos.

Leo Messi, nuevo jugador del París Saint-Germain (PSG), constató que se ha sentido muy feliz nada más llegar a la capital francesa y agradeció el empeño del PSG para ficharlo después de "una dura salida" del Barcelona.

Mientras que el Barcelona y el Real Madrid se han visto afectados por un endurecimiento de las reglas de la Liga española, que para evitar seguir ahondando el déficit de sus clubs ha decidido fijar que el gasto en salario de los equipos no debe superar el 70% de sus ingresos -- lo que en el caso de Messi ha impedido que vuelva a fichar con el Barcelona --, en Francia esta medida no se aplica y no entrará en vigor en Francia hasta dentro de dos años.

En el caso del PSG, el club tuvo $652 millones de gastos y $656 millones de ingresos en la temporada 2019-2020, marcada por el recorte de ingresos de la pandemia. Tras los $469 millones gastados en Neymar Jr. y Kylian Mbappé en el verano de 2017, el PSG se ha ahorrado las indemnizaciones por las transferencia y estima que equilibrará el gasto salarial de Messi con la venta de productos, los patrocinios y la visibilidad internacional que atraerá Messi, el mejor salario del PSG por delante de Neymar.

CONDENAN A QUIEN AYUDÓ EN EL ASESINATO DE JOVEN HISPANA DE LAS VEGAS

José Rangel, padre del principal sospechoso de matar a Lesly Palacio en Las Vegas y luego escapar a México, recibió sentencia tras declararse culpable de ayudar a su hijo a ocultar el cuerpo de la joven y de estar implicado en su asesinato. El hombre de 46 años, deberá cumplir 728 días en prisión que equivalen a alrededor de 24 meses y de los cuales ya ha estado tras la rejas por 205 días. Pasará el resto de la sentencia en el centro de detención del condado Clark.

Rangel fue acusado de destruir evidencia y ser cómplice en la muerte de Palacio y durante la fase previa a la sentencia la madre de la víctima pidió que recibiera una condena dura. El 28 de agosto del 2020, Lesly Palacio se encontró con su viejo amigo de infancia y vecino, Erick Rangel, con quien estuvo esa noche en un bar y en dos casinos de Las Vegas. Lo último que se supo de ella fue a través de un mensaje de texto que le envió a su hermana en el que le dijo que tenía algo que contarle, pero minutos más tarde su celular se apagó.

El hombre se entregó a las autoridades y confesó haber ayudado a su hijo a ocultar el cuerpo de la joven hispana en Las Vegas.

Once días después de su desaparición, las autoridades encontraron el cuerpo semidesnudo de Lesly en el parque estatal Valley of Fire, a unas 50 millas de Las Vegas. Las fotos usadas como evidencia revelaron que el cadáver estaba en pésimo estado y la joven solo vestía ropa interior.

Un video de vigilancia captó a Erick Rangel y a su padre saliendo de su casa con el cuerpo de quien se cree es Lesly Palacio y lo arrastraron hasta tirarlo dentro del baúl de una camioneta. Según documentos judiciales, Erick Rangel le pidió a un amigo que le consiguiera gasolina porque "había matado a una mujer", pero el amigo se negó a brindarle ayuda.

RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19 ES MENOR CON MODERNA QUE CON PFIZER

El riesgo de sufrir una infección por la variante Delta del coronavirus después de estar completamente vacunados con las dos dosis de Moderna puede ser mucho menor que el riesgo para quienes fueron inmunizados con Pfizer. Según un nuevo estudio que encontró que durante el mes de julio en Florida, cuando los casos de COVID-19 estuvieron en su punto más alto y prevalecía la variante Delta, el riesgo de un caso positivo del virus fue 60% menor para los receptores de Moderna en comparación con los de Pfizer.

En Minnesota el mes pasado, la vacuna de Moderna tenía una efectividad del 76% para prevenir la infección, pero la vacuna de Pfizer tenía una efectividad del 42%. Sin duda, ambas vacunas “protegen fuertemente” contra enfermedades graves del virus; la diferencia parece ser más sobre si las personas se infectan o no en primer lugar. Los Centros para en Control y Prevención de Enfermdades (CDC, por sus siglas en inglés) han dicho que el riesgo de infección es 8 veces mayor en los no vacunados que en los vacunados, y el riesgo de hospitalización o muerte es 25 veces mayor.

Pfizer y su socio BioNTech "esperan poder desarrollar y producir una vacuna a medida contra esa variante en aproximadamente 100 días después de la decisión de hacerlo, sujeto a la aprobación regulatoria". La compañía confirmó la efectividad de sus vacunas y dijo que estaba comprometida con el desarrollo de refuerzos.

Apenas la semana pasada, Moderna advirtió que las infecciones emergentes estaban en aumento y dijo que aquellos que recibieron su vacuna probablemente necesitarían una inyección de refuerzo antes del invierno. Y a fines del mes pasado, Pfizer también dijo que un refuerzo que ya se está probando sería efectivo contra la variante delta.

ENTERRÓ VIVO A UN HOMBRE DISCAPACITADO Y AHORA PODRÍA QUEDAR LIBRE POR UN PERDÓN

El gobernador de California permitió la libertad a un hombre que estuvo cuatro décadas en prisión por haber enterrado vivo a un hombre con discapacidad mental. El asesinato de Michael Morganti, de 20 años, ha llamado la atención durante años de los legisladores que han presionado públicamente en contra de la liberación de Weidert.

La junta estatal de libertad condicional le otorgó la condicional a David Weidert, quien con 58 años ahora es elegible para ser liberado luego que recibiera cadena perpetua por matar a Morganti en 1980 para encubrir un robo de $500 luego de servir de vigía cuando Weidert cometió un robo.

Weidert, que tenía 17 años en ese momento, mató a Morganti junto a un cómplice de 16 años para atraerlo a un automóvil y llevarlo a un lugar aislado, allí lo obligaron a cavar su propia tumba, lo golpearon con un bate de béisbol y una pala, lo apuñalaron con un cuchillo y lo estrangularon con un cable telefónico. Morganti finalmente murió asfixiado después de ser enterrado vivo.

El gobernador Newsom bloqueó la libertad condicional de Weidert el año pasado, diciendo entonces que "actualmente representa un peligro irrazonable para la sociedad si es liberado de prisión en este momento". Sin embargo, esta vez aceptó la recomendación de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional. Weidert era un delincuente juvenil que tiene "un historial de prisión impecable" y cuatro evaluaciones psicológicas que dicen que correría poco riesgo si lo liberaran, dijo su abogado.