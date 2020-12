Se discute eventual vacuna infantil contra el COVID-19 en las escuelas

Mientras las vacunas de tres laboratorios a nivel mundial se encuentran en las fases finales para adultos, sólo una ha recibido autorización para ser probada en niños a partir de 12 años. Sin embargo, ya padres de familia se preguntan si una vacuna pediátrica contra el COVID-19 será obligatoria para asistir a la escuela.

Y eso lo analizó la asociación de padres de familia con el superintendente escolar. Ya que sabemos que el distrito escolar requiere una serie de vacunas para que los niños puedan matricularse, pero no hay información sobre la del COVID, ya que todavía no se ha desarrollado una vacuna infantil.

El tema del COVID-19 dominó en el taller virtual de la asociación de padres del sistema escolar y el superintendente Alberto Carvalho y una pregunta sobresalió.

Cuando una vacuna esté disponible, ¿será un requisito para asistir a la escuela?

Fatima Chaiken, madre de estudiantes y vicepresidenta de la asociación de padres y maestros dijo: "como mamá te puedo decir que asusta un poco saber que vendría una vacuna nueva, nueva para todos nosotros, no tenemos experiencia y no sabemos cuáles son los efectos de la vacuna”.

Alberto Carvalho, superintendente escolar de Miami Dade, aseguró que "en base a conversaciones con funcionarios de salud, creo que una guía de inmunización contra el coronavirus para niños no será un hecho hasta el próximo año escolar. Y si llegara a ser obligatoria, no será durante este año escolar si no hasta el próximo”.

Aunque a nivel mundial hay tres laboratorios cuyas vacunas están en las etapas finales de aprobación, la labor para una vacuna infantil apenas comienza.

La doctora Dadilia Garcés dice que “en niños, la (vacuna) de Pfizer ha empezado una fase bastante moderada en lo que se refiere aplicarles a niños, con un hospital de niños de Cincinnati, pero hasta ahora es para mayores de 12 años y no se ha hablado de futuros planes en aplicarla a niños menores”.

Por su parte, padres de familia favorecen tener respuestas sobre la posibilidad de una vacuna pediátrica para tomar una decisión antes del próximo año escolar.

El superintendente aclaró en el foro de anoche: “hay una luz al final del túnel que nos da esperanza. Vamos a comenzar a recibir información sobre las pautas de inmunización para el COVID-19. En cuanto tengamos acceso a esa información se la extenderemos a los padres”.

El superintendente reveló que el lunes tendrá una reunión con un panel de expertos de salud donde esperan estudiar más el tema de las vacunas contra el COVID.