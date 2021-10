Santuario de animales pide ayuda para evitar cierre

Son 175 animales rescatados y rehabilitados, pero ahora junto a su dueña, tendrán que desalojar esta propiedad.

Dayanne Taulbei, fundadora de Minas Mini Farm, dice: “es como ese momento donde lo tienes todo y lo pierdes de un momento para otro y para ser yo misma ser la persona que tiene que destruir todo y tumbarlo todo y tirarlo como si fuese basura, nos duele un monto.

La joven no puede contener su tristeza al referirse a lo que durante sus últimos 5 años ha sido no solo su hogar, si no el santuario de 175 animales, rescatados de manaderos o personas que los usaban para sacrificio.

“Ayer mismo cuando estábamos destruyendo cosas ellos se acostaban frente a sus establos y lloraban porque no querían que nosotros lo tumbáramos y era muy fuerte”, dice la joven.

Con un contrato de renta anual, en esta propiedad ubicada en el 182-90 del SW y la calle 100, vencido durante la etapa crónica del COVID-19 en la Florida, Dayanne, su madre, su hermano y sus animales deberán desalojar el lugar.

“Después de ver que obviamente el contrato estaba vencido fuimos de mes a mes y llegó el momento donde este señor nos dio una carta que dice que nos tenemos que ir y ahora apenas tenemos 23 días”.

“Esta área por acá antes teníamos establos, para nuestros cerdos, cabras, el del medio era para nuestra burrito que fue uno de los primeros animalitos que rescatamos… todos los establos, todos los corrales, centros de rehabilitación, todo lo que habíamos construido en esta propiedad, se está echando a perder”.

Creadora del programa Mina Mini Farm, para atender a niños y adultos con condiciones especiales, tiene apenas 18 años y con sumo dolor pide ayuda para reconstruir sus sueños.

“Hemos contactado a todos los alcaldes que he podido de diferentes ciudades acá en la florida para ver quién nos puede aceptar o nos puede ayudar. Estamos buscando una persona que también pueda tener terreno que naciste deshacerse del terreno pueden donar ese terreno y nosotros como fundación con el recibo ellos lo pueden deducir de sus impuestos y nos ayudan a nosotros un montón”.

Quien quiera ayudar, puede contactarlos en:

Instagram: Mina’s mini farm experience

Programa of shine bright foundation

Teléfono 305-783-0318