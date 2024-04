‘Se está muriendo’: revelan llamadas al 911 tras tiroteo en CityPlace Doral

Las llamadas al 911, dadas a conocer el miércoles, revelan el pánico y el caos que siguió al tiroteo en un bar de CityPlace Doral, donde hace 10 días un hombre mató a un guardia de seguridad y fue abatido por la policía dejando a otras siete personas heridas.

El tiroteo ocurrió el l 6 de abril en el Martini Bar, en la avenida 83 del noroeste, y las llamadas al 911 comenzaron a entrar alrededor de las 3:30 de la madrugada.

"Martini Bar Doral, Martini Bar Doral, tiroteo, tiroteo", decía un hombre desesperado en una de las llamadas obtenidas el miércoles por NBC6 y Telemundo 51.

Una mujer le dijo a una operadora en español que era familiar de una de las víctimas, aunque la parte en la que dice quién es la víctima fue borrada por las autoridades.

"Por favor, necesito una ambulancia", dice la mujer. "Les ruego, apúrense por favor".

"¿Qué es lo que está pasando?", pregunta la operadora.

"Le dispararon a mi [redactado] ... por favor", responde la mujer.

"Tenemos la ayuda en camino", dice la operadora.

"Pero no llegan y se está muriendo, por favor. No se pueden demorar, no se pueden demorar, por favor", suplica la mujer.

"Señora, ¿sabe quién disparó?", pregunta la operadora.

"No, no sé, no sé", responde la mujer.

De acuerdo con la policía, Jamal Wayne Wood, de 37 años, sacó una pistola y mató a George Alejandro Castellanos, un guardia de seguridad que intervino para detener una pelea en el interior del bar.

Dos policías de Doral confrontaron al hombre, que fue abatid en un tiroteo que dejó a siete personas heridas, incluído uno de los agentes.

"Hay personas heridas, un oficial herido, muchas personas, sí, muchas", dice un hombre en otra de las llamadas.

La alcaldesa de Doral convocó a una reunión de emergencia pocos días después del tiroteo para proponer cambios a una ordenanza relacionada con la hora de cierre de los bares en la ciudad.

Los cambios propuestos impactarían a siete negocios en la ciudad. El concejo de la ciudad le dará primera lectura a la enmienda el 24 de abril y una segunda el i de mayo.

