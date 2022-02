Revelan detalles de la pelea que terminó con un muerto en un Publix de Coral Gables

MIAMI, Florida - El hombre que fue asesinado a tiros dentro de un Publix de Coral Gables durante el fin de semana estaba comprando boletos de lotería antes de que una disputa con otro cliente provocara el tiroteo, informó la policía este lunes.

El tiroteo del sábado por la noche le ocasionó la muerte a Franklyn Jose Pineyro, de 50 años, y provocó la detención de Osmel Lugo-Gutiérrez, de 51 años, quien ahora enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.

Según el informe de arresto publicado el lunes, Pineyro había estado parado en el área de servicio al cliente de Publix en 106 Ponce De Leon Boulevard alrededor de las 6:15 p.m. el sábado y estaba comprando boletos de lotería cuando Lugo-Gutiérrez se le acercó por detrás, mientras "se estaba formando una fila notable".

Pineyro y Lugo-Gutiérrez tuvieron una disputa verbal y, en un momento, Pineyro se lanzó hacia Lugo-Gutiérrez con el brazo izquierdo extendido y la palma izquierda abierta, pero momentáneamente perdió el equilibrio, según el informe.

El acusado se encuentra detenido en la cárcel TGK sin derecho a fianza

Pineyro recuperó el equilibrio y dio un paso en dirección a Lugo-Gutiérrez, y fue entonces cuando Lugo-Gutiérrez levantó la parte delantera de su camisa, sacó una pistola de su cintura y disparó a Pineyro una vez en el pecho, matándolo, según el reporte de arresto.

“Dos clientes estaban discutiendo y uno le sacó un revólver, una pistola y disparó al otro”, dijo Abdalah Marcos, quien presenció el crimen en la calle 106 de Ponce de León, donde la policía estuvo por varias horas investigando el incidente.

La víctima fue declarada muerta en la escena y el presunto asesino fue detenido también en el lugar. El sospechoso fue identificado como Osmel Lugo-Gutiérrez, de 51 años de edad, quien se encuentra detenido en la cárcel TGK de Miami-Dade.

El hecho quedó registrado en las cámaras de vigilancia del supermercado. No se reportaron otras personas con lesiones.

Este domingo, el Departamento de Comunicaciones de Publix confirmó el incidente y a través de un comunicado dijeron que sus pensamientos están con quienes han sido afectados por esta tragedia y que están cooperando con la policía local.

“Podemos confirmar que hubo un incidente en nuestra tienda Publix ubicada en 106 Ponce de Leon anoche. Nuestros pensamientos están con aquellos que se ven afectados por esta tragedia. Estamos cooperando con la policía local”, resumía el escrito.

Residentes del área afirman sentirse perturbados con este hecho acontecido en la ciudad de Coral Gables, considerado uno de los vecindarios más seguros del condado Miami-Dade.

“Cómo residente me preocupa por supuesto, y precisamente ya me disgusta, me pone nervioso vivir en un lugar donde la ira se desencadena tan fácil”, apunta Heriberto Almeida, quien vive en el área de Coral Gables.